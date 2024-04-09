抗生素克力欣注射液150公絲異常結晶 回收5.7萬瓶

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）食藥署今天公布，南光化學製藥生產的一線抗生素「克力欣注射液150公絲/公撮（克林達黴素）」，本該是液體卻出現結晶情形，恐是品質出問題，將於28日前回收共1批、約5.7萬瓶。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，南光化學製藥股份有限公司的「克力欣注射液150公絲/公撮（克林達黴素）CLINCIN INJ. "N.K." 150MG/ML （CLINDAMYCIN）」，批號2H3557產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

這款藥品主成分為clindamycin（as phosphate），主要用於由厭氣菌、鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌等具有感染性菌株所引起的感染症。

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食藥署副署長王德原接受媒體電訪表示，食藥署最近接獲3家醫院通報，注射劑本該是液體，卻發現結晶體，可能是品質出問題，已要求廠商應於今年4月28日前完成回收作業。

王德原說，從去年健保申報量來看，這款藥品市占率約75%，年用約52萬多瓶，這次回收共5萬7471瓶，但因仍有其他批號產品在市面流通，且還有其他同成分、同劑量、同劑型的許可證，評估不會有缺藥問題。若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。（編輯：張雅淨）1130409