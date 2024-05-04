威能帝7局12K先發勝 林泓育開轟助猿擊敗獅

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職樂天桃猿隊今天靠著洋投威能帝7局無失分狂飆12次三振、好投壓制，林泓育首局敲出2分砲幫助球隊搶分，終場以3比0擊敗統一7-ELEVEn獅隊，獅隊中止近期4連勝。

獅隊今天繼續在主場台南棒球場迎戰桃猿隊，桃猿隊派出洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發展現壓制力，開賽連抓6個出局數，直到3局下被首名打者敲出安打，但接著連飆3K、沒讓對手延續攻勢。

威能帝4局下也是被首名打者敲出安打，但接著連飆3K凍結獅隊攻勢，5局下讓獅隊3上3下，6局下被林靖凱敲出二壘打，2人出局後又投出四壞保送，關鍵時刻三振化解危機，7局下也讓獅隊3上3下、完成投球任務。

桃猿隊開賽就有得分攻勢，1局上2人出局後梁家榮率先敲出安打，林泓育敲出個人本季首轟，2分砲幫助球隊取得領先，3局上1人出局後陳晨威、林子偉接連敲出安打，梁家榮高飛犧牲打送回團隊第3分。

桃猿隊威能帝今天總計用98球投7局，僅被敲出3支安打，投出1次保送、12次三振，無失分，好投壓制奪下個人本季第3勝，也獲選單場最有價值球員（MVP），單場12K為個人中職生涯新高。

獅隊先發投手郭俊麟今天投6局被敲4支安打，包括1發全壘打，失掉3分責失分，也是優質先發、但吞下個人本季第2敗。（編輯：陳政偉）1130504