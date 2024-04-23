電動車價高難以推廣 歐盟淨零目標面臨困難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）歐盟審計單位表示，由於電動車價仍高昂難以負擔，替代燃料選項也不可靠，歐盟需重新思考2035年禁售燃油新車的政策，否則可能危及2050年達成淨零排放目標。

路透社報導，歐盟目標是在2050年底前達成淨零排放，這表示屆時歐盟的碳排量不會超出透過像新造林等各種措施從大氣中移除的二氧化碳量。

歐盟期望透過廣泛使用電動車來達成目標，因為陸上交通占歐盟的碳排量近1/4。

歐盟希望2030年底前能有至少3000萬輛零碳排車上路，達到目前車輛數的12%左右。然而，歐洲審計院（ECA）示警，歐盟此舉恐造成新的經濟依賴，並損害自身產業。

目前來看，如果要堅持2035年起禁售燃油新車的目標，高昂的電動車生產成本將使歐盟不得不依賴廉價進口產品，其中大多會來自中國。中國製電動車電池占全球產量76%，而歐盟僅占全球產量不到10%。

歐洲審計院成員特爾波姆（Annemie Turtelboom）告訴媒體：「如何在不損害產業政策和消費者利益的情況下達成目標，歐盟正面臨難題。」她說，2026年將是政策檢討的關鍵年。

特斯拉汽車公司（Tesla）是在美、歐的最主要電動車製造商，但在中國車款競爭下也正臨降價壓力；旗下擁有寶獅（Peugeot）及飛雅特（Fiat）的斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）和雷諾集團（Renault）等歐洲汽車製造商也正爭相研發自身的平價電動車款。

雖然歐盟的電動車銷量一直在增加，但成長主要是因為補貼。此外，充電基礎設施不足也是問題之一，70%的充電站集中在德、法及荷蘭，歐盟也沒有達成廣設100萬個充電站的目標。

特爾波姆和記者交談時還說：「（電動車）價格將須減半，靠補貼政策看來行不通…光歐洲製的電動車電池就要價1萬5000歐元。」

生質燃料、合成燃料和氫能等替代燃料以商業規模量產仍處賠本狀態。

歐洲審計院表示，儘管推出新的檢測標準和歐盟6期（Euro 6）排放標準，歐盟並未真正減少來自車輛的二氧化碳排放，使2050年達標淨零排放更加困難。

根據歐洲審計院1月公布的一份報告，歐盟一項法規為2010年以後新登記的車輛規範平均碳排目標，但在過去12年裡，占新登記車輛3/4的汽、柴油車碳排，幾乎都沒變。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130423