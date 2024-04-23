法國祭利多重啟太陽能發電 確保綠能自主

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（中央社記者曾婷瑄巴黎22日專電）近幾年法國太陽能光電進度落後，除了使用比例少，太陽能板廠也因中國傾銷而相繼關閉。法國自去年起大規模重啟太陽能產業，近日更祭出利多措施，盼確保綠能自主。

全球氣候變遷，歐洲關注綠能與產業減碳。自2022年2月俄烏戰爭爆發後，發展再生能源更是刻不容緩，需求層級已從生態產業升級為戰略自主層面。

法國是傳統能源大國，卻在過去幾年處於國際太陽能發電供應鏈的弱勢，本土太陽能板廠一間間拉下鐵門。最近轉手的太陽能板公司Systovi負責人土魯斯（Paul Toulouse）一直警告政府，中國低價傾銷正破壞市場機制。

他在「重點週刊」（Le Point）19日報導中哀嘆，「走到這地步，是因為我們放任中國籌劃他們的霸權，現在我們要在後面追」。據他表示，法國目前90%的太陽能板來自中國。

為了追趕落後的進度，法國正堅定地轉向太陽能發電，並祭出一連串政策與優惠，協助光伏（太陽能）發電在內的乾淨產業與再生能源重新部署與發展。

法國去年10月通過所謂「綠色工業」法案，目的就是要重新部署法國工業，同時減少碳排，以達成2030年聯合國減碳目標。

經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）、產業與能源權理部長勒斯鳩（Roland Lescure）本月5日公布最新的太陽能板產業措施，全力推動法國光伏發電部署與產業化。勒麥爾說，希望在2030年前，將法國製太陽能板占比提升至40%

措施除了土地與資金協助外，還提供能源轉型企業的稅制優惠、全國境內統一規劃推展、公路設備加裝太陽能板計畫等。

政府也與29個再生能源開發商及大型買家簽訂「太陽能協議」。政府承諾將繼續大力支持光伏發電產業、調高碳排限制、公務機關採購等；開發商與買家則承諾優先發展及使用太陽能，並長期向工廠訂購，共同強化法國太陽能板生態鏈與市場。

目前法國裝設太陽能的民房僅占5%，荷蘭則有25%，市場仍大有可為。因此，最新措施還包括啟動實施歐盟通過的「淨零產業法」（Net-Zero Industry Act，淨零是指二氧化碳排放量淨值為零）；激勵民眾轉向使用太陽能的「低碳津貼」，從不同端刺激法國的光伏產業。

去年歐洲跨國能源公司HOLOSOLIS宣布將於法國東北城市薩里格曼（Sarreguemines）建造歐洲最大的太陽能板工廠；法國新創公司Carbon去年也宣布將於南部的佛斯蘇梅港（Fos-sur-Mer）興建一個太陽能板工廠。

法媒分析，兩個大廠進駐歐洲，尤其是法國，走向減少對中國等進口依賴的關鍵轉捩點，並重申取得再生能源主權的決心。

未來兩大工廠預計每年可生產150億瓦電，使法國成為未來歐洲太陽能板製造的領頭羊，不僅可滿足國內需求，也能將法國能源技術出口到國際。

法國科技也能貢獻光伏產業發展。以企業Sunwind推出的「直立式太陽能板套組」為例，還能加裝防盜裝置，展現法國技術創新的強項。

法媒分析，儘管政府展現能源轉型的政治決心，並祭出多項重大利多；然而，各方角色的整合仍至關重要。法國正站在能源轉型的十字路口，在法國土地上製造的每一度電，都影響著碳中和以及能源自主的最終目標。（編輯：郭中翰）1130423