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世界地球日 大馬台商響應植樹活動

2024/4/22 21:12（4/22 21:26 更新）
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大馬台灣商會檳城分會響應地球日百萬種樹計劃活動，有40多名台商在南美園河畔種下2萬棵橘子樹，圖為駐馬代表葉非比（右3）、馬來西亞台灣商會檳州分會會長許上智（左2）等人合影。（許上智提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年4月22日
大馬台灣商會檳城分會響應地球日百萬種樹計劃活動，有40多名台商在南美園河畔種下2萬棵橘子樹，圖為駐馬代表葉非比（右3）、馬來西亞台灣商會檳州分會會長許上智（左2）等人合影。（許上智提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年4月22日
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（中央社記者黃自強吉隆坡22日專電）今天是世界地球日，大馬台灣商會檳州分會響應地球日百萬種樹計劃活動，有40多名台商在南美園（Sungai Rambai）河畔種下2萬棵橘子樹，未來收成所得將捐助大山腳（Bukit Mertajam）緊急救援隊活動基金。

大馬中國報報導，包括駐馬來西亞代表葉非比；馬來西亞台灣商會檳州分會會長許上智；檳州青年、體育及衛生委員會主席魏子森，以及檳州留台同學會長黃宗達及台商均參與今天植樹活動並揭牌。

葉非比致詞表示，台商數十年在大馬投資經營，為大馬創造40萬個工作機會，僅次於新加坡與日本。這次台商不僅響應號召植樹，也是唯一參與的海外團體，充分展現台灣人熱心社會公益與地方事務精神。

她指出，檳州台商會非常活躍，投資產業涵蓋電機、電子、半導體、機械、金屬與塑膠等領域，也與當地政府互動密切。

另外，檳城台商積極參與社會公益，葉非比說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也緊急捐贈馬幣85萬令吉（約新台幣551萬元），提供當地醫院添購相關醫療器材與設備，另捐贈口罩等防疫物資，履行社會責任，符合ESG（環境、社會、公司治理）精神，更以實際行動支持環境保護、綠色能源與永續發展。

許上智表示，台商與檳州人民共同為環境永續發展與對抗氣候變遷努力，今天的活動也象徵台商與大馬這片土地緊密連結，共同落實環境、社會與公司治理的社會責任。（編輯：周永捷）1130422

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