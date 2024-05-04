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520將至 新內閣策勵營登場凝聚共識

2024/5/4 10:25
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（中央社記者賴于榛台北4日電）520將至，總統當選人賴清德以及內定內閣成員今天一早出席「行動創新AI內閣」策勵營。內定衛福部長邱泰源被問及第77屆世衛大會議題，他表示，將持續一起為台灣而努力。

民進黨指出，為協助新行政團隊凝聚願景，增進團隊共識，舉辦「行動創新AI內閣」策勵營，邀請新內閣成員參與，研析未來施政總體理念、增進團隊合作，民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤也受邀出席，說明國會溝通與技巧。

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策勵營今天在交通部集思會議中心國際會議廳舉行，活動時間上午10時至下午6時，賴清德與內定行政院長卓榮泰致詞勉勵，之後由內定副院長鄭麗君報告「國家希望工程」推動藍圖，並舉行綜合座談，副總統當選人蕭美琴安排閉幕致詞。

第77屆世衛大會（WHA）將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請函。媒體會前詢問邱泰源是否帶隊前往，他表示，會持續一起努力為台灣而努力。（編輯：黃瑞弘）1130504

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