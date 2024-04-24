報告：缺乏監管 全球百大私人公司多未設氣候目標

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）根據氣候監督團體「淨零追蹤」（Net-Zero Tracker）發布的報告，全球100大私人公司中，只有40家為應對氣候變遷制定淨零碳排目標，數量遠遠落後上市公司。

法新社報導，「淨零追蹤」發布的報告指出，為實現2015年巴黎協定（Paris Agreement）將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度內的目標，所有企業都需要減少造成全球暖化的碳排量。

來自「淨零追蹤」的朗吉（John Lange）告訴法新社，與上市公司相比，私人公司比較沒有市場和聲譽壓力，再加上缺乏監管，使它們更慢做出氣候承諾。

這份報告比較全球最大100家上市公司和全球最大100家私人公司的減排策略和淨零目標後發現，接受評估的私人公司中只有40家制定淨零目標，而百大上市公司中有70家設立目標。

在已制定目標的私人公司中，只有8家公布如何實現目標的計畫。

報告批評：「缺乏計畫的承諾並非真的承諾，而是赤裸的公關伎倆。」

報告指出，只有家居用品巨頭宜家（Ikea）和美國工程巨擘貝泰公司（Bechtel）排除使用具爭議的碳信用來達成淨零目標。

企業交易碳信用來抵銷它們的碳排，它們透過將資金投入護林等減少或避免排放的專案計畫進行抵換。但批評人士指出，這變相允許企業繼續汙染環境。

與此同時，報告涵蓋的8家化石燃料私人公司沒有一家有淨零目標。相比之下，化石燃料產業最大的上市公司中有76%制定了目標。

朗吉指出，「儘管世界各地的監管力度大幅提升」，與2022年進行的分析相比，這些數據沒有太大改善。

包括英國在內的數個司法管轄區已開始採取氣候揭露法規。其他地方的法規也即將開始實施，例如美國加州和新加坡等商業中心從2027年開始要求企業公開溫室氣體排放報告。

歐洲聯盟（EU）也已推出「企業永續報告指令」（Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD）和「企業永續盡職調查指令」（Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD）。

這兩項氣候法規即將要求數以千計的大型企業公布其氣候影響和碳排，並對此採取行動來減少。

這些歐盟政策將產生深遠影響，因為它們針對的不只是總部位於歐盟的企業，還有那些總部位於其他地方，但在歐盟成員國內設有分公司或子公司的企業。

來自「新氣候研究院」（NewClimate Institute）的史密特（Sybrig Smit）告訴法新社，隨著歐盟法規實施，企業將無法再「躲避」氣候目標。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130424