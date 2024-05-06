早安世界》新內閣政次名單公布 張廖萬堅、葉丙成、林靜儀入列
新內閣政次名單公布 張廖萬堅、葉丙成、林靜儀入列
民進黨5日公布新內閣政務次長名單，張廖萬堅、葉丙成分別出任教育部政務次長，林靜儀擔任衛生福利部政務次長。對此，葉丙成表示，希望打造更好的教育，讓少子化的台灣能有更多人才。張廖萬堅則說，將全力以赴為台灣教育努力，面對AI時代來臨及少子化衝擊。林靜儀透過臉書表示，接下來會在另一個位置上為國家服務，她十分感激，將與內閣團隊一起努力。（看完整報導）
本週先濕後乾 今北東短暫陣雨、高屏留意局部36度以上
中央氣象署預報，6日至8日北部及東半部易有短暫陣雨，9日起轉乾，10日至12日各地多雲到晴。溫度方面，東北季風影響期間，北台灣低溫約20度，高溫25至27度；其他地區低溫22至23度，高溫27至31度。氣象署也提到，5月中旬前無西南季風訊號，梅雨型態降雨可能需等到5月中下旬後。（看完整報導）
桃園頻停電 台電：全天候輪值搶修盼陰謀論適可而止
近期桃園停電頻繁引發地方民代質疑，台電回應，全台每日有超過2400人輪值24小時搶修，桃園地區則有132人輪值，以降低停電影響。為縮短復電時間，台電計畫加速桃園饋線自動化建置，並全面檢視配電設備及人力支援。台電強調，停電多因設備故障或外力影響，非台灣獨有，呼籲不應將停電與缺電問題混為一談。（看完整報導）
AI雲端產品助攻 鴻海4月營收近5109億元創同期新高
鴻海公布4月自結合併營收達5108.96億元，創同期新高，主要受惠AI雲端產品成長；前4月營收則為1兆8330.59億元，年減3.11%。展望第2季，鴻海預估將呈現季增、年增表現。4大產品線中，電腦終端、消費智能、元件及其他產品、雲端網路均呈現成長。市場關注焦點包括AI伺服器出貨、蘋果iPhone拉貨、電動車市況等。（看完整報導）
習近平5年來首次訪歐 馬克宏預料施壓貿易與烏克蘭議題
中國國家主席習近平將訪問法國，展開罕見的訪歐行程。法國總統馬克宏預計將就貿易失衡問題向習近平施壓，並試圖說服中國在俄烏戰爭中對莫斯科施加影響。另外，有分析指出，習近平這次訪法氛圍有很大變化，雖然有機會改善中歐外交關係，但從政經人權到俄烏戰爭，歐中歧見是一張很長的清單，目前沒有跡象能輕易化解。（看完整報導）
抗議以色列攻擊加薩 美國校園挺巴示威延燒世界各地
針對以色列對加薩軍事攻擊的校園抗議活動已蔓延至全球多國，其中，美國有40所大學發生抗議，近2000人被捕。法國、德國、加拿大、澳洲、愛爾蘭、墨西哥、瑞士等國也有學生發起抗議或靜坐活動，要求學校切斷與以色列的關係並支持巴勒斯坦。（看完整報導）
華爾街日報亞洲總部遷離香港 分析指考量報導風險
華爾街日報宣布將亞洲總部從香港遷往新加坡，引起外界關注。對此，香港記協主席指出在香港從事新聞工作存在風險；新加坡政治系教授則表示，新加坡新聞自由空間較大，華爾街日報遷移不會有後顧之憂。（看完整報導）
遊客狂掃免稅品轉賣圖利 日本研議2025年採新退稅制
日本政府考慮於2025年修改訪日遊客的免稅制度，以打擊購買免稅品後在國內轉售圖利的行為。目前制度允許遊客購物時免除消費稅，但新提案要求遊客先支付所有費用，直到出境前才退稅，透過信用卡或電子支付等方式退還，細節將在之後敲定。德國、法國目前都使用這種延後免稅制度，對於防止詐欺行為有一定效果。（看完整報導）
紮營凱道、228公園抗議近2700天 原轉小教室宣布520拔營
原轉小教室自2017年2月起在凱道、228公園紮營近2700天，抗議原住民土地劃設辦法。5日宣布將於新政府上任後的5月20日拔營，計畫回到原鄉繼續關注原住民議題。成員包括原住民歌手巴奈、藝文工作者那布及紀錄片導演馬躍．比吼，他們對一路上給予支持的人表達感謝，並希望台灣對待弱小族群能更好，人與人之間有更多良善。（看完整報導）
921草嶺山崩餘悸猶存 莫拉克風災後促大規模崩塌調查
花蓮0403地震導致1391處新生崩塌，面積達943.76公頃，其中許多位於土石流潛勢區及鄰近鐵公路，恐影響交通安全。學者指出，台灣最大範圍崩塌事件發生於921地震，但「大規模崩塌」一詞是於2009年莫拉克颱風後正式定義。雲林草嶺是崩塌高潛勢區，過去100年曾因地震及豪雨發生多次崩塌。（看完整報導）
開箱老照片》台灣漁船首度直航 湄洲媽祖回娘家謁祖
1987年有漁船被查獲走私菸酒與5尊湄洲媽祖等神像，經南方澳南天宮廟方爭取迎回奉祀，吸引台灣各地信徒前來參拜。1989年5月6日漁民組成船隊護送5尊湄洲媽祖回福建祖廟謁祖，並進行宗教交流。（看完整報導）
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- 早安世界》新內閣政次名單公布 張廖萬堅、葉丙成、林靜儀入列2024/05/06 07:18
- 2024/05/05 07:15
- 2024/05/04 07:19
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