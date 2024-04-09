早安世界》今全台有雨後半週回穩 週末高溫上看30度
今全台有雨後半週回穩 週末高溫上看30度
氣象署表示，本週天氣先濕涼後晴熱，9日留意全台有雨，10日起雨區漸減；東北季風影響至10日，11日起減弱；13日至15日各地高溫達攝氏30度以上，西半部易有午後陣雨。預估13日至15日各地多雲到晴，西半部要留意午後熱對流發展的局部短暫陣雨。（看完整報導）
氣象署：未來1個月餘震活躍 不排除達規模5以上
統計至8日下午2時2分，花蓮規模7.2地震後已發生748起餘震，統計規模5至7之間的餘震共28起；不排除未來還有規模5以上餘震，未來1個月內餘震活動仍活躍。衛福部啟動災後心理支持專案，若有災後心理創傷者，可向災區安心關懷站、地方衛生局、社區心理衛生中心求助或撥1925專線，將供免費心理支持服務，不限花蓮居民。（看完整報導）
網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
亞洲大學食品安全檢測中心主任蔣育錚針對網傳腸粉、河粉等食材易產生邦克列酸表示，邦克列酸的產生不常見。他強調，邦克列酸可能污染的食物，多發生在自製的發酵食物，如玉米、椰子果肉等，並非特定食品。他建議，只要食物有妥善保存或完全發酵、酸性、沒有加油脂，邦克列酸不易產生，民眾無須過度擔心。（看完整報導）
台積電亞利桑那州增建第3期廠 獲美國補助66億美元
台積電擴大美國投資，將在亞利桑那州增建第3期晶圓廠。此外，亞利桑那州第2期晶圓廠增加提供2奈米製程技術，總投資金額達650億美元，獲得美國晶片法案66億美元補助。台積電亞利桑那州第1期晶圓廠預計2025年上半年開始生產4奈米晶片，第2期晶圓廠將於2028年開始生產3奈米和2奈米晶片。（看完整報導）
金融時報：拜登將警告中國 美菲防禦條約適用仁愛暗沙
美國總統拜登將在與日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕的三方峰會上，對中國在南海的強勢行動提出警告。拜登將強調「美菲共同防禦條約」適用於在仁愛暗沙擱淺的馬德雷山號。中國近期利用水砲阻止菲律賓運送補給品給船上的軍人，引發雙方緊張。專家認為，仁愛暗沙是美中直接軍事對抗的最大風險點。（看完整報導）
厄瓜多闖墨西哥使館逮人遭國際撻伐 政經後果一次看
厄瓜多突襲位於首都基多的墨西哥大使館，不僅引發國際社會批評聲浪，墨西哥當局也表示計劃8日就此事向國際法院提起訴訟。厄瓜多警方5日闖入墨西哥駐基多大使館，逮捕遭到通緝的前副總統葛拉斯。葛拉斯被控犯下貪汙罪，為避免被捕而躲在墨國大使館內。法新社就這起突襲事件詢問專家，厄瓜多政府恐因此面臨什麼樣的後果？（看完整報導）
高跟鞋底疑現「阿拉」字眼 大馬伊斯蘭發展局調查
KK超商「阿拉」襪案尚未落幕，大馬又發生有高跟鞋底出現類似「阿拉」字眼圖案的風波，大馬伊斯蘭發展局介入調查，傳喚負責人說明。大馬媒體報導，一名穆斯林在商場購買高跟鞋，返家後赫然發現跟鞋底出現貌似「阿拉」字眼圖案。大馬鞋商Vern's隨後發表道歉聲明，說明無意製作貶抑或侮辱任何宗教或信仰的標誌設計，這個設計靈感源自高跟鞋的繩索影子。Vern's並停產這款高跟鞋。（看完整報導）
初瓦、嚮辣疑食物中毒案 北市衛生局：56人就醫
王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店發生疑食物中毒案，台北市衛生局統計，截至8日上午已有56人用餐後身體不適就醫，正檢驗餐廳中所採檢體是否含病原菌，若驗出即開罰。王品集團8日向消費者發致歉信指出，讓員工及消費者受到傷害，顯示衛生管理仍有不足，沒有任何理由推諉責任。（看完整報導）
花蓮地震希臘籍女婿白楊步道救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
花蓮3日發生規模7.2強震，曾在太魯閣白楊步道被困並協助救出10名旅客，如今安坐在台北一處社區大樓大廳的希臘人Dimitris Belbas受訪時，仍不時把目光投向身旁水瓶，「看看是不是在搖晃」。這名台灣女婿在地震當天與家人被困在落石坍方中斷的白楊步道，先協助受困5人脫困，再折返與警員攜手救出剩餘一家5口，英勇行為讓他被媒體封為「希臘英雄」。（看完整報導）
世界12強棒球賽台灣隊教練團 彭政閔、王建民都納入
世界12強棒球賽9日召開選訓會議確定教練團名單，由先前已確定的台灣隊總教練曾豪駒提出首波名單，教練團與去年經典賽陣容差不多，彭政閔、王建民都納入。世界12強棒球賽將在11月13日開打，台灣隊與日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲隊分在同組。（看完整報導）
開箱老照片》吳夏雄領軍遠征喜馬拉雅山怒峰
吳夏雄是知名建築師，也是一名登山熱愛者。1982年，吳夏雄帶領一群極限攀登遠征隊攀登位於印度海拔7135公尺的怒峰，但由於隊員較少高難度攀登經驗，在技術匱乏、裝備價格高昂困境下，最後止步於海拔6000餘米。（看完整報導）
Podcast》歡樂地踏入古典樂世界 江老師的網紅之路
知名鋼琴家，同時Youtube也有近60萬訂閱的江宇婷老師，堪稱是台灣最知名古典網紅。她透過影片致力推廣古典音樂，讓這個總是有距離感的藝術，更加貼近大眾。除了想替大家降低進入古典樂世界的門檻，江老師更是希望帶給世界更多歡樂還有正面能量！（收聽Podcast）
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- 早安世界》今全台有雨後半週回穩 週末高溫上看30度2024/04/09 07:14
- 2024/04/08 07:18
- 2024/04/07 07:30
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