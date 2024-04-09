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開箱老照片》吳夏雄領軍遠征喜馬拉雅山怒峰

2024/4/9 07:00
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中華民國登山遠征隊領隊吳夏雄（右一）在行前記者會與喜馬拉雅山怒峰遠征隊隊員合影。（中央社檔案照片）
中華民國登山遠征隊領隊吳夏雄（右一）在行前記者會與喜馬拉雅山怒峰遠征隊隊員合影。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1982年（民國71年）4月9日：中華民國登山遠征隊在搭機啟程前往印度前，在台北市四季餐廳召開記者會，說明攀登怒峰的目的。

吳夏雄是知名建築師，也是一名登山熱愛者。1982年，吳夏雄帶領一群極限攀登遠征隊攀登位於印度海拔7135公尺的怒峰，但由於隊員較少高難度攀登經驗，在技術匱乏、裝備價格高昂困境下，最後止步於海拔6000餘米。

吳夏雄對山有著澆不息的渴望及熱情，他在1986、1989分別帶隊挑戰尼泊爾卡拉帕達山、新疆慕士塔格峰，不斷向上提升攀登海拔高度。1993年吳夏雄在基地營負責指揮調度，登頂代表吳錦雄成為第一位登上地球之巔珠穆朗瑪峰的台灣人。

吳夏雄曾擔任《台灣山岳雜誌》總編輯、創設台灣山岳文教協會、發起成立台灣山岳聯盟，並擔任歐都納世界七頂峰及八千米計畫的首席顧問，2014年帶領布羅德峰攀登隊遠征巴基斯坦。

吳夏雄表示，他每次登山都會帶著國旗上去，當歷經千辛萬苦攻頂後，看著國旗飄揚在異邦，總是讓他非常感動。

想看更多吳夏雄的照片，立即到中央社影像空間。1130409

1993年5月28日行政院長連戰（中）接見喜馬拉雅山珠穆朗瑪峰中華民國登山隊，並向登頂隊員吳錦雄（左）道賀。（中央社檔案照片）
1993年5月28日行政院長連戰（中）接見喜馬拉雅山珠穆朗瑪峰中華民國登山隊，並向登頂隊員吳錦雄（左）道賀。（中央社檔案照片）
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