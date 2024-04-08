9日全台有雨後半週回穩 週末高溫上看30度

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象署今天表示，未來一週天氣先濕涼後晴熱，明天留意全台有雨，10日起雨區漸減；東北季風影響至10日，11日起減弱；13日至15日各地高溫達攝氏30度以上，西半部易有午後陣雨。

交通部中央氣象署預報員官欣平告訴中央社記者，本週天氣先濕涼後晴熱，明天起東北季風影響，加上華南雲雨區東移，幾乎全台都有降雨的機會，西半部地區較為明顯，東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨。

官欣平表示，由於雲系是由西邊移入，今天花蓮平地白天相對沒有明顯降雨，明天東北季風影響，東半部山區陣雨的頻率較高；只要有下雨，土石就容易鬆軟，提醒民眾注意。

官欣平指出，10日起水氣減少，但仍受東北季風影響，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨；11日起東北季風減弱，11日、12日是天氣回穩的過程，降雨範圍再縮減為東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨。

官欣平說，預估13日至15日各地多雲到晴，西半部要留意午後熱對流發展的局部短暫陣雨。

溫度方面，官欣平提到，隨著東北季風影響，今晚起北部及東半部偏涼，低溫約17至19度，明天白天約20至24度，中南部地區相對影響不大，高溫仍在30度左右；預估11日冷空氣減弱，氣溫會逐日回升，週末全台高溫都在30度以上。

官欣平提醒，13日至15日金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130408