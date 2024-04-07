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未來一週先濕涼再晴暖 北部高溫差距可達10度

2024/4/7 18:11（4/7 18:42 更新）
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圖為民眾趁著好天氣，在新北市新莊區一處公園野餐。中央社記者吳家昇攝 113年4月7日
圖為民眾趁著好天氣，在新北市新莊區一處公園野餐。中央社記者吳家昇攝 113年4月7日
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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署今天表示，未來一週天氣先濕後穩定，北部留意9日及10日2天高溫會有約7至10度的降幅，由近日攝氏27至30度降為約20至23度；11日起回穩，週末各地高溫皆約30度以上。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天受鋒面影響，天氣不穩定，水氣偏多，中部以北、東北部局部短暫陣雨或雷雨，各地山區可能會有較大雨勢。

林定宜提醒，由於近期地震頻繁，加上降雨機率提高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石。

氣溫方面，林定宜指出，明天北部、東半部高溫約24至29度，中南部偏暖熱，普遍高溫仍在31至33度。

根據氣象署資訊，今天最高溫為台南市玉井區36.5度，其次為高雄市內門區36.4度。林定宜表示，明天南高屏地區不排除仍有局部高溫發生，氣象署會持續觀察。

林定宜說，9日東北季風增強，北部、東半部稍轉涼，中部以北、東半部、南部山區局部短暫陣雨；10日東北季風影響，水氣更少，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨。

林定宜提到，東北季風增強，影響期間，北部、東北部感受偏涼，低溫約17、18度，高溫約20至23度，與近日27至30度左右的高溫相比，感受上明顯轉涼。

林定宜表示，11日東北季風減弱，環境轉為偏東風，大台北全天氣溫約19至30度；北部氣溫逐日回升，13日、14日中部以北高溫約30度，中南部會更暖熱一些。（編輯：管中維）1130407

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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