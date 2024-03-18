北部偏冷至21日清晨 24日全台高溫上看30度

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署今天表示，明天水氣多、偏濕冷，北部及東半部低溫約攝氏13度；20日轉乾，最冷的時間點是20日晚間至21日清晨，中部以北低溫約11度；21日起回溫，24日各地高溫上看30度。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚起華南雲雨區東移，影響至明晚，加上大陸冷氣團持續影響至21日清晨，北部及東半部整天偏冷。

林定宜指出，明天各地愈晚愈冷，北部、東北部低溫約13度，中部、東部約16、17度，南部18、19度；高溫部分，北部、東北部約17、18度，中部21、22度，南部約25至29度。

林定宜表示，20日起轉乾冷，這天冷空氣最強，再加上輻射冷卻影響，預計20日晚間至21日清晨最冷，中部以北低溫約11至14度，南部15至18度，局部地區可能會更低。

林定宜說，預估21日白天回溫，天氣持續穩定至25日，氣溫逐日回升；21日北部高溫約22度，24日全台高溫上看30度。

此外，明天及20日桃園至高雄、東半部沿海空曠地區和恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖要留意強陣風；24日金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130318