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12日白天起轉乾 14日前中部以北低溫12度

2024/3/11 17:34（3/11 18:31 更新）
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圖為民眾穿著保暖衣物外出，前往台北士林官邸賞花散步。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署今天表示，鋒面今晚至明晨通過，明天白天轉乾，但冷氣團及輻射冷卻影響，14日前中部以北、東北部低溫下探攝氏12度，中南部日夜溫差大；今晚明晨馬祖要留意有低雲或霧。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，鋒面預計今晚至明晨通過，明天白天起水氣減少，各地開始轉乾，僅東半部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，偏乾冷的天氣預估會持續至14日。

林定宜進一步說明，明天北部、東半部地區低溫約14、15度，中南部約17、18度；13、14日水氣更少，受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部低溫下探至12度左右，局部地區可能會再低1、2度。

高溫部分，14日前北部約維持21至23度，中南部可達26、27度，要留意日夜溫差。

林定宜提醒，今晚至明天上午，馬祖地區可能仍有局部低雲或霧，影響能見度；今晚至明晨若水氣及溫度能配合，中部以北3500公尺以上高山仍有機會降冰霰或雪，或有路面結冰的情況。

林定宜指出，預估15、16日開始有鋒面前緣的水氣逐漸移入，東半部有短暫雨，北部、中南部山區局部短暫雨；17、18日鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨；後期預報仍有不確定性，需持續觀察。（編輯：陳清芳）1130311

#林定宜
#馬祖
#中央氣象署
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