未來一週天氣3階段變化 濕冷轉乾冷後氣溫逐日回升

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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象署今天表示，明天及19日是本週水氣最盛的2天，接著逐漸轉乾；大陸冷氣團持續影響至21日清晨，北部低溫約攝氏13、14度，竹苗可能出現11度左右；21日起天氣回穩至週末。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今晚至明天微弱鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣逐漸轉冷，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的可能。

曾昭誠指出，19日有1波華南雲雨區東移，再加上大陸冷氣團影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨；明天及19日是本週水氣最多的2天，20日起轉乾，預估一直到24日各地大致是多雲到晴，僅花東有零星降雨。

溫度方面，曾昭誠指出，今晚起大陸冷氣團南下，晚間氣溫就會逐漸下滑；預估最冷的時間是19日至21日清晨，北部及宜蘭低溫約13、14度，中南部約15至17度；其中21日清晨因輻射冷卻，竹苗地區可能會有11度左右的低溫。

曾昭誠表示，明天起至20日北部高溫約15到18度，21日白天北台灣各地可回升至20度以上，接著持續緩升至23日、24日，北部高溫可達25、26度；中南部高溫變化不大，要留意日夜溫差。

曾昭誠提醒，今晚隨著大陸冷氣團南下，入夜後桃園至雲林可能有7至8級較強陣風，今天金門地區仍有霧或低雲，影響能見度；由於這波冷氣團溫度下降幅度不大，因此預估高山降雪的機會不高。（編輯：管中維）1130317