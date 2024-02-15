鋒面通過北部轉雨 16日白天高溫降至16度

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象署今天表示，今晚至明晨鋒面通過，明天白天東北季風增強，北部、東半部轉為有短暫雨的天氣，白天高溫降至約攝氏16到18度；17日至20日水氣減少，天氣大致穩定，逐日回溫。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今晚至明天鋒面通過、東北季風影響，今晚起北部、東半部有機會降雨，明天白天鋒面通過後，主要以東北風迎風面的桃園以北、東半部、恆春半島有短暫雨為主。

曾昭誠指出，這波東北季風影響時間不長，明晚就會減弱，17日至20日各地大致多雲到晴，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；預估21日起有另一波鋒面及東北季風接近，北部、東半部降雨機會增加，但後續水氣多寡仍待觀察。

溫度方面，曾昭誠指出，明天東北季風僅影響北部、宜蘭地區，白天高溫下降至16到18度，中南部高溫仍有25度左右；夜晚清晨各地約15至17度。

曾昭誠表示，17日起東北季風減弱後，北部高溫也會回升至25度左右，接著各地氣溫逐日漸升，在20日前中南部有機會出現30度左右的高溫；至於21日之後的溫度變化，須視鋒面及東北季風接近程度而定，氣象署會持續觀察。

曾昭誠提醒，今晚起雲林以北、東北部、恆春半島及各離島地區要留意8至9級強陣風；17日晚間至18日北部易有局部霧或低雲，18日至22日金馬地區也易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130215