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南亞塑膠廠大火燒12小時撲滅 林口泰山空品仍受影響外出應戴口罩

2024/4/7 16:37（4/7 17:13 更新）
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新北市泰山區南亞塑膠林口廠7日凌晨發生火警，幸無人受困。圖為小朋友在泰山區一處公園遊玩，遠處可見廠房冒出濃濃黑煙。中央社記者吳家昇攝 113年4月7日
新北市泰山區南亞塑膠林口廠7日凌晨發生火警，幸無人受困。圖為小朋友在泰山區一處公園遊玩，遠處可見廠房冒出濃濃黑煙。中央社記者吳家昇攝 113年4月7日
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（中央社記者高華謙、王鴻國新北7日電）新北南亞塑膠林口廠大火熄滅，新北市府稽查認定因火災導致空污異味，最重可處新台幣500萬元罰鍰。下午空氣影響範圍包括林口、泰山與桃園龜山，民眾出門應戴口罩。

警消表示，新北市泰山區南林路南亞塑膠林口廠今天凌晨2時許發生火警，經新北市、台北市與桃園市出動共425名消防人員，凌晨3時30分控制火勢，下午2時25分火勢熄滅，目前降溫排煙中，主要是燃燒塑膠成品及原料，燃燒面積2857平方公尺，無人受困。

新北市政府環保局發布新聞稿表示，持續以空氣品質微型感測器、周邊監測站即時掌握空品變化。根據擴散模擬結果等分析顯示，最新模擬影響範圍主要為林口、泰山與桃園龜山一帶，民眾應緊閉門窗、外出戴口罩，敏感族群避免外出。

環保局說，此外，空品監測車持續在下風處林口樂活公園監測空氣品質，目前風向為東北風，空品污染物濃度都屬正常範圍，將持續監控。

環保局上午派員前往事發工廠稽查，認定現場因火災導致空污異味，已違反空氣污染防制法規定並依法告發，最重可處500萬元罰鍰。（編輯：方沛清）1130407

新北市消防局表示，泰山區南林路南亞塑膠林口廠7日凌晨發生火警，警消出動人車前往灌救，目前無人受困。中央社記者吳家昇攝 113年4月7日
新北市消防局表示，泰山區南林路南亞塑膠林口廠7日凌晨發生火警，警消出動人車前往灌救，目前無人受困。中央社記者吳家昇攝 113年4月7日
位於新北市泰山區南林路的南亞塑膠林口廠7日凌晨2時許發生火警，直至下午1時左右，國道1號北上路段仍可見濃煙竄出。中央社記者江明晏攝 113年4月7日
位於新北市泰山區南林路的南亞塑膠林口廠7日凌晨2時許發生火警，直至下午1時左右，國道1號北上路段仍可見濃煙竄出。中央社記者江明晏攝 113年4月7日
#大火
#林口
#火災
#新北市
#新北市政府環保局
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