台南佳里塑膠工廠大火 消防人員連夜灌救阻蔓延

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市佳里區一家塑膠工廠昨晚發生火警，由於廠區堆放大量易燃物品，約3000平方公尺廠房陷入火海，冒出大量火煙，消防人員連夜灌救阻隔火勢，初步清查沒有人員受傷受困。

台南市政府消防局昨晚10時左右接獲通報，指稱佳里區海澄里一家工廠發生火警，隨即調派附近多個分隊人員、車輛前往灌救。消防人員抵達後發現廠區已全面燃燒，冒出大量濃煙，後續再增派大量人車增援。

由於現場火勢猛烈且飄散難聞氣味，引來不少民眾前往關心。消防人員初步調查，起火工廠主要從事塑、橡膠製品業務，廠區內儲放大量易燃物品，火勢延燒快速，幸未蔓延至廠區外，現場沒有人員受傷受困。

佳里區海澄里長楊定昌接受媒體聯訪表示，初步了解廠區內堆放主要為塑膠類，火勢很難控制，幸好消防人員很快將火勢阻隔，沒有波及鄰近其他廠房或建物。

灌救工作至凌晨1時許仍持續中，消防人員初步估算燃燒面積約3000平方公尺，起火原因及財物損失待進一步釐清。（編輯：何宏儒）1130514