林口CPP廠大火 南亞：廠內聚丙烯等原料燃燒後無毒

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（中央社記者江明晏台北7日電）南亞塑膠林口廠區CPP工廠今天凌晨火警，南亞指出，廠內使用聚丙烯等原料生產塑膠膜，經燃燒後會產生二氧化碳等無毒物質，目前確認無人傷亡，廠內初估損失約PP原料100噸、CPP膜成品200噸，損失金額約新台幣1430萬元。

警消表示，位新北市泰山區南林路的南亞塑膠林口廠今天凌晨2時許發生火警，現場為5樓RC建築，1樓冒出大量濃煙，無人受困，共部署9條水線滅火及周界防護，主要是燃燒塑膠成品及原料，燃燒面積2857平方公尺。火勢於凌晨3時30分控制。

南亞發布回應指出，南亞塑膠公司林口廠區CPP工廠的成品倉庫於4月7日凌晨2時左右發生火警，經作業人員發覺，隨即滅火無效後通知消防隊入廠滅火。

南亞指出，林口CPP工廠使用聚丙烯等原料生產塑膠膜，經燃燒後會產生二氧化碳等無毒物質，廠內救災專人等相關人員配合救災應變，並將救災所需配置圖及塑膠原料種類等救災資訊提供給消防隊，十分感謝新北市消防隊全力協助滅火，目前確認無人員傷亡。

南亞指出，廠內初步統計損失約PP原料100噸、CPP膜成品200噸，損失金額共約1430萬元，詳細起火原因及財損待後續詳加調查。（編輯：蘇志宗）1130407