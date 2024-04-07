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南亞塑膠林口廠凌晨火警 新北籲泰山五股新莊龜山民眾閉門窗

2024/4/7 08:15（4/7 09:36 更新）
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新北市泰山區南亞塑膠廠7日凌晨發生火警，警消動員灌救。由於現場持續燃燒塑膠原料，可能影響附近空氣品質，環保局籲附近民眾緊閉門窗，外出配戴口罩。（環保局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月7日
新北市泰山區南亞塑膠廠7日凌晨發生火警，警消動員灌救。由於現場持續燃燒塑膠原料，可能影響附近空氣品質，環保局籲附近民眾緊閉門窗，外出配戴口罩。（環保局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月7日
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（中央社記者王鴻國、高華謙新北7日電）新北市泰山區南亞塑膠廠今天凌晨火警，新北市長侯友宜到場關切。環保局提醒林口、泰山、五股、三重、新莊以及桃園龜山民眾緊閉門窗，外出配戴口罩。

新北市消防局表示，泰山區南林路南亞塑膠今天清晨2時許發生火警，警消出動人車前往灌救，目前無人受困。

侯友宜清晨也到場關切並表示，火勢仍未控制，初估廠內有約300噸塑膠原料，短期內仍難撲滅，目前已動員兩百警義消到場滅火。

他表示，但可能因此造成空氣影響，包括林口、泰山、五股、新莊及桃園龜山等地區民眾，門窗要緊閉及戴口罩保護呼吸系統。

環保局指出，火災發生後隨即出動稽查人員掌握空品變化，現場以電子鼻及多用氣體偵測儀監測下風處相關數值無高濃度反應，但目前消防人員仍在全力搶救火災中，恐有異味產生甚至逸散。

環保局表示，經擴散模擬結果及微型感測器數據分析顯示，影響範圍主要為林口區，另泰山、五股、三重、新莊及桃園龜山可能受到影響，提醒民眾緊閉門窗，外出配戴口罩。（編輯：張銘坤）1130407

新北市泰山區南亞塑膠廠7日凌晨火警，環保局提醒林口、泰山、五股、三重、新莊以及桃園龜山等可能受異味影響範圍民眾緊閉門窗。（新北市環保局提供）
新北市泰山區南亞塑膠廠7日凌晨火警，環保局提醒林口、泰山、五股、三重、新莊以及桃園龜山等可能受異味影響範圍民眾緊閉門窗。（新北市環保局提供）
#新北市
#侯友宜
#環保局
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