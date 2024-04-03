地震險投保率低於4成 地震基金：有災損保戶速報案

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（中央社記者謝方娪台北3日電）今天上午花蓮強震全台有感，財團法人住宅地震保險基金呼籲，已投保住宅地震基本險的保戶若發現建築物嚴重受損，請聯絡產險公司派員處理，若不確定所投保產險公司名稱或是否有投保，可至「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」查詢。

根據中央氣象局資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央位於花蓮縣政府南南東方25公里。花蓮地區最大震度6強，台中市及新竹縣地區最大震度5弱，新竹市及台南市最大震度4級。

地震基金出面呼籲，已投保住宅地震基本保險的保戶，若發現建築物嚴重受損，請聯絡所投保的產險公司，業者將派員前往處理。

地震基金表示，台灣位處環太平洋地震帶，地震發生率頻繁，但截至今年3月底止，以全台戶數929萬戶為基礎計算，台灣住宅地震基本險投保率僅38.01%，顯示仍有超過6成民眾尚未投保地震險。

地震基金指出，921大地震即將屆滿25週年，自民國91年4月1日起，住宅火險已擴大承保住宅地震基本保險，民眾可投保以減輕火災及地震等災情造成的財物損失，並記得在投保時勾選續保約定條款，以確保保障不中斷。

地震基金說明，若民眾需進一步瞭解住宅地震基本保險內容或投保程序，可洽各產險公司或財團法人住宅地震保險基金。

若民眾不知簽發保單的保險公司名稱或不確定是否已投保，可至「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台（https://doubleinsurance.treif.org.tw/EQPIS/PI/P_I_NM_003.aspx）」，輸入個人基本資料即可查詢。（編輯：林淑媛）1130403