更多編輯台推薦新聞：
花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

花蓮地震規模7.2 花蓮市區2樓斜倒全台災情一覽
生活

花蓮地震規模7.2 花蓮市區2樓斜倒全台災情一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮規模7.2地震 截至中午共58次餘震其中2起規模6以上
首頁 / 產經

地震險投保率低於4成 地震基金：有災損保戶速報案

2024/4/3 11:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北3日電）今天上午花蓮強震全台有感，財團法人住宅地震保險基金呼籲，已投保住宅地震基本險的保戶若發現建築物嚴重受損，請聯絡產險公司派員處理，若不確定所投保產險公司名稱或是否有投保，可至「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」查詢。

根據中央氣象局資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央位於花蓮縣政府南南東方25公里。花蓮地區最大震度6強，台中市及新竹縣地區最大震度5弱，新竹市及台南市最大震度4級。

地震基金出面呼籲，已投保住宅地震基本保險的保戶，若發現建築物嚴重受損，請聯絡所投保的產險公司，業者將派員前往處理。

地震基金表示，台灣位處環太平洋地震帶，地震發生率頻繁，但截至今年3月底止，以全台戶數929萬戶為基礎計算，台灣住宅地震基本險投保率僅38.01%，顯示仍有超過6成民眾尚未投保地震險。

地震基金指出，921大地震即將屆滿25週年，自民國91年4月1日起，住宅火險已擴大承保住宅地震基本保險，民眾可投保以減輕火災及地震等災情造成的財物損失，並記得在投保時勾選續保約定條款，以確保保障不中斷。

地震基金說明，若民眾需進一步瞭解住宅地震基本保險內容或投保程序，可洽各產險公司或財團法人住宅地震保險基金。

若民眾不知簽發保單的保險公司名稱或不確定是否已投保，可至「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台（https://doubleinsurance.treif.org.tw/EQPIS/PI/P_I_NM_003.aspx）」，輸入個人基本資料即可查詢。（編輯：林淑媛）1130403

#921大地震
#花蓮縣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.232