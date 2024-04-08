南亞塑膠廠火災空污示警解除 新北最重罰600萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北8日電）南亞塑膠林口廠大火案，新北市府說，林口區等6區空氣品質監測數值都是0或無高濃度反應，解除空污示警；另南亞公司救災廢水違反水污染防治法，最重可罰新台幣600萬元。

南亞塑膠林口廠大火昨天下午撲滅，不過濃煙影響周遭空氣品質，新北市府昨天預估今天異味可能影響範圍包含林口、泰山、新莊、樹林、板橋與土城6區。

新北市府環保局發布新聞稿表示，今天上午監測現場已無大量濃煙，經擴散模擬結果及微型感測器數據分析顯示，這6區域空品監測數值皆為零或無高濃度反應，已無空污異味影響。

環保局說，稽查人員事發後持續在現場以直讀性儀器監測，今天上午9時許現場已無大量濃煙，另空品監測車持續於下風處林口樂活公園監測空氣品質，目前PM2.5、PM10、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧等空氣污染物都屬正常範圍。

環保局說，消防人員在此案採低酒精型消防原液滅火，救災超過20小時，環保局在火災發生時已要求南亞公司應妥善攔阻並收納救災廢水，導入廢水處理設施妥善處理，避免影響污染水體。

環保局表示，但今天凌晨仍發現有救災消防泡沫水排入錢厝坑溪，稽查人員除立即要求南亞公司緊急處理及撈除泡沫，也採集水樣快篩檢測水質，未發現急毒性反應。

環保局表示，南亞公司未即時將消防廢水處理納入緊急應變措施管理，導致泡沫廢水流入水體，違反水污染防治法規定，已依法告發，最高處600萬元罰鍰。

此外，環保局昨天派員前往工廠稽查，認定現場因火災導致空污異味，已違反空氣污染防制法規定並依法告發，最重可處500萬元罰鍰。（編輯：林恕暉）1130408