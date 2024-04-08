南亞塑膠林口廠火警 消防現勘聚丙烯存量合規定

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（中央社記者王鴻國新北8日電）南亞塑膠林口廠昨天發生火警，經消防人員一天一夜的努力，完成殘火處理，消防局今天下午會同相關局處進行現勘確認聚丙烯原料和成品存量合乎規定，現場也未存放危險化學品。

位於新北市泰山區南林路的南亞塑膠林口廠昨天凌晨2時許發生火警，現場為5樓RC建築，1樓冒出大量濃煙，無人受困，火勢於凌晨3時30分控制，下午2時25分火勢熄滅。

由於現場主要是燃燒塑膠成品及原料，經過消防人員一天一夜的努力灌救下，今天上午完成殘火處理，下午會同經發局及南亞塑膠廠方等相關單位人員進行廠區現勘，確認危險物品存放位置及目前存放數量。

根據南亞塑膠公司資料，林口廠區廠內使用聚丙烯等原料生產塑膠膜，廠內初估損失約聚丙烯（PP）原料100噸、CPP膜成品200噸。

消防局表示，聚丙烯非需申報的危險化學品，現勘及廠方資料比對下，相關存量都符合規定。

消防局也查看列管公共危險物品第四類易燃性液體，包括列管的對苯二甲酸二辛酯、己二酸二異壬酯、乙二醇及筒子油等化學物品，均依規定設置相關消防設備，尚無違規情事。

消防局表示，這些是管制化學物品存放不同的獨立廠房，與火場有段距離，在廠方落實消防區隔，並未造成消防人員搶救上的危險。（編輯：管中維）1130408