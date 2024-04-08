南亞塑膠林口廠火警消防員處理殘火到天亮 無法估算是否超量存放

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（中央社記者王鴻國新北8日電）南亞塑膠林口廠昨天發生火警，造成濃煙影響附近地區空氣品質，消防局人員經過一天一夜的努力，今天上午才完成殘火處理，起火原因仍待鑑識釐清。

位新北市泰山區南林路的南亞塑膠林口廠昨天凌晨2時許發生火警，現場為5樓RC建築，1樓冒出大量濃煙，無人受困，火勢於當天上午3時30分控制。下午2時25分火勢熄滅。

消防局第二大隊大隊長曾天柔向中央社記者表示，這場火警動員大批人車前往灌救，首批消防人員一度進入火場，但由於現場主要是燃燒塑膠成品及原料，因此，在預估火載量大的情形下先行撤出。

他表示，為避免延燒，現場採部署水線滅火及周界防護，同時使用機器人進入火場進行滅火，以確保安全。初估燃燒面積2857平方公尺，但無法預估現場原料及成品數量，更無法估算是否有超量存放的情形。

他表示，火勢雖於昨天下午熄滅，但仍有零星殘火及復燃情形，消防員持續進行殘火處理，直到今天上午6時許才完成殘火處理，起火原因仍待進一步鑑識釐清。

南亞指出，林口廠區廠內使用聚丙烯等原料生產塑膠膜，經燃燒後會產生二氧化碳等無毒物質，目前確認無人傷亡，廠內初估損失約PP聚丙烯原料100噸、CPP膜成品200噸，損失金額約新台幣1430萬元。（編輯：張銘坤）1130408