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南亞塑膠廠大火異味擴散 新北林口板橋等6區8日外出應戴口罩

2024/4/7 21:58（4/7 22:47 更新）
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位於新北市泰山區南林路的南亞塑膠林口廠7日凌晨2時許發生火警，直至下午1時左右，國道1號北上路段仍可見濃煙竄出。中央社記者江明晏攝 113年4月7日
位於新北市泰山區南林路的南亞塑膠林口廠7日凌晨2時許發生火警，直至下午1時左右，國道1號北上路段仍可見濃煙竄出。中央社記者江明晏攝 113年4月7日
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（中央社記者高華謙新北7日電）南亞塑膠林口廠大火燃燒12小時後在今天下午撲滅，新北市府預估明天異味可能影響範圍包含林口、泰山、新莊、樹林、板橋與土城6區，呼籲民眾緊閉門窗、外出戴口罩。

警消表示，新北市泰山區南林路南亞塑膠林口廠今天凌晨2時許發生火警，經新北市、台北市與桃園市出動共425名消防人員，凌晨3時30分控制火勢，下午2時25分火勢熄滅，持續降溫排煙中，主要是燃燒塑膠成品及原料，燃燒面積2857平方公尺，無人受困。

新北市政府環境保護局晚間發布新聞稿表示，根據氣象署預報，風向已由東風轉為西北偏北風，依據擴散模式模擬，預估明天上午6時至下午5時異味可能影響範圍將包含林口等6區。

環保局表示，請敏感族群包括照顧或養護中心、醫院病患及長者及學生多加留意，上班或上課時請全程配戴口罩並緊閉門窗，避免衍生呼吸道疾病。

環保局指出，至於今天晚間9時至明天上午6時，可能受影響範圍為新北市泰山區、林口區及桃園市龜山區，請民眾持續緊閉門窗，並留意空氣變化。（編輯：管中維）1130407

南亞塑膠林口廠7日大火已撲滅，新北市政府環境保護局表示，根據氣象署預報，風向已由東風轉為西北偏北風，依據擴散模式模擬，預估8日上午6時至下午5時異味可能影響範圍將包含林口等6區。（新北市政府環保局提供）中央社記者高華謙傳真 113年4月7日
南亞塑膠林口廠7日大火已撲滅，新北市政府環境保護局表示，根據氣象署預報，風向已由東風轉為西北偏北風，依據擴散模式模擬，預估8日上午6時至下午5時異味可能影響範圍將包含林口等6區。（新北市政府環保局提供）中央社記者高華謙傳真 113年4月7日
#林口
#南亞
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