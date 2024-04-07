竹縣掩埋場自燃空污染竹市 議員籲高虹安爭取求償

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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹縣新豐垃圾掩埋場4日發生火警，導致新竹市南寮、香水地區空污惡臭，民進黨竹市議員劉康彥說，市長高虹安應替市民發聲，向新竹縣政府談補償。

新竹市政府透過文字說明指出，今年3月25日起每天協助新竹縣代處理40公噸家戶垃圾，並依自治條例收費每公噸新台幣2100元，竹縣需回運底渣與飛灰穩定固化物。

根據竹縣府資訊，新竹縣焚化爐預計今年底可投料試車，明年中開始商轉。竹市府表示，未來竹縣焚化爐正式商轉後，會要求竹縣幫忙處理部分竹市家戶垃圾。至於是否針對新豐掩埋場火勢造成竹市地區空污補償，待討論。

劉康彥昨天在臉書Facebook發文表示，新竹縣長楊文科昨天到新豐掩埋場視察，沒說明現場設備未能發揮預防失火、及時撲滅的功能，反倒是提醒下風處、受到空污影響的新竹市民減少外出、外出戴口罩。

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劉康彥指出，新竹市長高虹安在火警發生後，除了在臉書提醒市民空品有疑慮，也應嚴肅對新竹縣府表態，要求訂出期程解決問題，替南寮、香山地區新竹市民發聲、談補償。

新竹縣新豐垃圾掩埋場今年1月15日自燃，導致附近空氣惡臭難聞，4月4日掩埋場再度發生火警，不僅造成竹縣新豐鄉、竹北市空氣惡臭，新竹市、苗栗縣部分地區空氣品質也受影響。（編輯：方沛清）1130407