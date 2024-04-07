南亞塑膠林口廠內存300噸原料 火警短時間難撲滅
2024/4/7 09:16（4/7 09:33 更新）
（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市泰山區南亞塑膠林口廠今天凌晨火警，現場為製作零食塑膠袋內膜工廠及倉庫用途；市長侯友宜到場關切時表示，裡面約有300噸的塑膠原料，短時間內要撲滅，還要很努力。
警消表示，位新北市泰山區南林路的南亞塑膠林口廠今天凌晨2時許發生火警，現場為5樓RC建築，1樓冒出大量濃煙，無人受困，共部署9條水線滅火及周界防護，主要是燃燒塑膠成品及原料，燃燒面積2857平方公尺。火勢於3時30分控制。
新北市長侯友宜也到場關切並表示，南亞塑膠廠裡面燃燒塑膠粒，所以，一早就在燃燒，到現在都還沒有辦法停止。因為裡面大概有300噸的塑膠原料，所以會造成空氣的一些影響，目前看起來， 要在短時間內要撲滅還要很努力。
他表示，所以在下風處林口、泰山以及五股，甚至包括龜山等地區空氣都會受到影響，提醒民眾門窗關上並記得要戴上口罩，保護呼吸系統。市府已經動員了將近200名消防人員全力滅火，希望能快速把火滅掉。
消防局表示，火場內為製作零食塑膠袋內膜工廠及倉庫用途，儲存PP原料、聚丙烯原料、少量聚乙烯及紙箱。已派遣消防機器人3部及各式消防車輛共82車、220名消防人員（含桃園支援2水庫車、6名消防人員）搶救。（編輯：張銘坤）1130407
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