深坑大火引民怨 新北坦承資訊敏感不足擬增設備

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北日前深坑大火引爆雙北民怨，環保局今天表示，檢討坦承資訊公布與傳達不足，已與北北基桃開會精進日後空汙的通報與救災警訊；今天也爭取環境部支持，擬增購偵測空品設備。

深坑區2月20日發生某電子公司地下倉儲火警，因燃燒不少內含鋰電池的3C產品，經消防人員長達20小時才撲滅火勢。

大火造成惡臭濃煙，嚴重影響雙北市民。民進黨籍市議員昨天也不滿市長侯友宜，未對深坑大火到議會專案報告。

新北環保局簡任技正許銘志今天告訴中央社記者，除已與北北基桃舉行4市幕僚會議，上午也前往環境部溝通，希望政策支持將「異味」納入空氣品質惡化應變的SOP（標準作業程式）。

他說，另外，也爭取環境部支持，採購空氣品質偵測儀器，讓北北基桃共同生活圈空氣品質更佳。

環保局長程大維今天與媒體聊及此事時，坦承深坑大火發生後，對異味的資訊發布，敏感度不夠，無法及時傳達讓民眾安心、降低恐慌，已內部檢討加強市府內部橫向聯繫管道。

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程大維以深坑大火與以往垃圾場大火為例，濃煙悶燒的最終處置仍是要清出燃燒物，才能徹底滅火。目前，倉儲類大火混雜各類物品，較難單以煙或味道判定是燃燒什麼物，對救災與空氣品質更是挑戰。

許銘志說，每次火災氣象條件不同，透過儀器監控空氣品質數值、氣象條件與地形變化等因素，包括空氣粒狀汙染物、毒化災等，都有不同的SOP；對複合式災害的「跨域空污及異味通報機制」要如何整合，將持續徵詢專家學者意見。（編輯：張銘坤）1130306