中部以北大雨估4/1晚間趨緩 清明連假鋒面接近雨區逐日擴大

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象署今天表示，明天鋒面影響，各地仍會降雨，中部以北要留意局部大雨，預估明晚趨緩，4月2、3日天氣相對穩定；預估清明連假期間台灣北部海面有鋒面逐漸接近，雨區逐日擴大。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今天鋒面接近，上午開始就有大雷雨發生，午後有另一波雷雨胞移入，今天截至下午5時，時雨量最大在新北市金山區約55.5毫米。

林定宜表示，明天（4月1日）鋒面通過，中部以北地區明天上午之前還是有局部大雨發生的機會，南部則是局部較大雨勢；明晚各地雨勢會明顯趨緩。

林定宜提到，預估4月2、3日是未來一週天氣相對穩定的2天，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；其中2日因為偏東南風，花東地區易有零星短暫陣雨。

林定宜指出，預估4月4日起，在台灣北部海面的鋒面逐漸靠近，清明連假期間雨區逐日擴大，為「清明時節雨紛紛」的天氣；4月4日至6日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，7日雨區再擴大至南部山區。

溫度方面，林定宜說，明天各地清晨低溫約攝氏21至25度，白天北部、東半部高溫約25至29度，中南部可達32至33度；4月2、3日偏暖熱，西半部高溫約32至34度，其中3日因為偏西南風，因此台東地區可能會有焚風發生，要留意局部極端高溫；4月4日起北部、東半部雨勢漸增，高溫略降至24、25度左右。

林定宜提醒，明天至4月4日金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：李亨山）1130331