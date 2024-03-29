清明連假桃機估運量74.9萬人次 籲旅客提早報到

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（中央社記者余曉涵台北29日電）桃園機場公司今天說，清明連假疏運期間4月3日至8日、6天運量共74.9萬人次，尤其4月4日跟7日的單日旅客運量上看13萬人次，呼籲旅客提早抵達機場辦理報到。

桃園機場公司今天發布新聞稿表示，清明連假疏運從4月3日到4月8日共6天，總運量74.9萬人次，機場公司建議旅客提早3小時到機場。

桃機指出，今年清明節連續假期不少民眾計畫出國旅遊，出入境高峰預估會落在4月4日及4月7日假期最後一天，單日旅客量上看13萬人次。

桃機說，提醒旅客提早3小時抵達機場，出發前也可先向航空公司確認班機狀態，第一航廈出發尖峰時段（以航班起降時間為準）為上午7時至上午9時、下午1時至下午3時及晚間6時至晚間7時。

第二航廈出境尖峰時段（以航班起降時間為準）為上午6時至上午10時、下午3時至晚間5時及晚間10時至晚間11時。

桃機表示，3月28日下午2時邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位，共同研議疏運計畫，檢視所有單位因應措施，除在疏運期間增派人力、因應人流加強引導、提升安檢查驗服務能量及餐飲供應，並視每日航班運量滾動調整。

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桃機提醒旅客，出國前確認護照效期為6個月以上，抵達國家是否需要簽證；過安檢線前預先脫掉外套、帽子、皮帶並將身上零錢等金屬物品取出放置於隨身行李。

另外，因應旅運需求，機場已與業者協調，並視人潮狀況彈性調整班次頻率，包含客運巴士國光1860「往台中」，4月3日加開1班、4月7日加開2班；統聯1623「往台中」，4月3日至4月7日下午1時到晚間12時時段，由原本1小時1班調整為半小時1班。（編輯：陳政偉）1130329