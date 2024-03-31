颱風梅姬、軒嵐諾名稱將替換 9個新名稱出爐

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象專家吳聖宇在臉書分享，經過颱風委員會決議，預估今年會換掉9個颱風名字，包含對台灣曾有顯著影響的軒嵐諾、梅姬等都將替換；至於新颱風的中文譯名，仍待氣象署決定。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在臉書表示，經過颱風委員會決議，預估今年會換掉9個颱風名字，要再等氣象署決定正式的中文名稱，「不管最後是音譯還是意譯，總之越換越奇怪了」。

根據資料，9個颱風包含「奈格（Nalgae）」換為「Jamjari（昆蟲、蜻蜓）」、「馬鞍（Ma-on）」換為「Tsing-ma（香港地名，青馬大橋）」、「圓規（Kompasu）」換為「Tokei（星座，時鐘座）」、「軒嵐諾（Hinnamnor）」換為「Ong-mang（鋒芒）」。

另外，「馬勒卡（Malakas）」換成「Amuyao（菲律賓地名，火山名）」、「梅姬（Megi）」換成「Gosari（植物，蕨類嫩莖）」、「諾盧（Noru）」換成「Hodu（植物，胡桃）」、「雷伊（Rai）」換成「Sarbul（雅浦島西風神）」、「康森（Conson）」換成「Luc-binh（植物，布袋蓮）」。

根據中央氣象署網站，颱風命名列為140個名字，共分5組，每組28個，分別由西北太平洋及南海海域的國家或地區計14個颱風委員會成員各提供10個，再由設於日本東京隸屬世界氣象組織的區域專業氣象中心（RSMC）負責依排定順序統一命名。

至於各國（或地區）轄區內部的颱風報導是否使用這些颱風名稱，則由各國（或地區）自行決定。

另外，世界氣象組織颱風委員會在例會中討論及檢討，將曾造成重大災害或有爭議的颱風名稱予以去除，改用其他名稱取代。（編輯：張雅淨）1130331