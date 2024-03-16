卡努風災螢火蟲棲地受創 奧萬大：影響應不大

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）奧萬大國家森林遊樂區挺過颱風卡努重創於2月1日恢復開放，4月至5月逢螢火蟲繁殖季，南投林業分署今天表示，奧萬大螢火蟲主要棲地災損不嚴重，螢火蟲生態受影響程度應不大。

農業部林業及自然保育署南投分署所轄奧萬大國家森林遊樂區去年8月4日受颱風卡努重創，園區多處遭土石泥流毀損，原定今年3月1日開放入園，經投入大量人力努力復建，提早於今年2月1日起採總量管制入園，但部份區域如瀑布區等處尚未完成整建，無法全區開放。

每年4月至5月是奧萬大螢火蟲繁殖季節，點點螢光點綴整片森林，加上夜間偶爾現蹤步道的動物，讓奧萬大夜晚充滿驚喜，南投林業分署4月20日至21日、4月27日至28日、5月4日至5日連續3週假日將舉辦限定活動「拜訪夜精靈」，邀民眾一起探索奧萬大奇幻夜晚。

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南投分署表示，「拜訪夜精靈」親子活動不僅孩子可近距離觀賞螢火蟲，同時結合生態教育，賞螢過程認識夜間生物習性及夜間觀察生態應注意事項，培育孩童成為小小生態調查員，活動透過林業署「台灣山林悠遊網」報名，3月21日前享早鳥優惠價1人新台幣1200元，全家一起報名，5歲以下幼兒全程免費體驗。

對於颱風卡努去年重創奧萬大是否影響螢火蟲生態，南投林業分署表示，颱風卡努嚴重影響奧萬大地形、地貌，目前尚不知對螢火蟲的影響，待後續觀察，不過螢火蟲主要棲地第四停車場、生態池災損不大，螢火蟲整體生態可能會受影響，但應不會太嚴重。（編輯：龍柏安）1130316