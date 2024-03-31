清明連假蘇花路廊 公路局估4/4凌晨湧南下車潮

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（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）清明連假將至，蘇花路廊將現大量車潮，公路局預估假期首日凌晨2時起南下車多，尖峰時段蘇澳到崇德車程耗時恐增1倍，約需3小時，建議避開高峰時段、多利用大眾運輸。

公路局東區養護工程分局發布資訊表示，預估蘇花路廊在清明節連續假期前段（4/4至4/5）南下車流將陸續湧現，第1天（4/4）將出現南下最大車潮，南下全日交通量約2萬4000輛次/日，當日首波車潮將自凌晨2時起湧現，尖峰時段最高車流量達1150輛/小時以上，車多時段平均車流量約850至950輛/小時，壅塞情形預計將持續至晚間10時以後緩解。

假期後段（4/6~4/7）則以北上為主，預估第3天（4/6）將出現北上車流高峰，北上全日交通量約2萬輛次/日，車潮將自上午9時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至第4天（4/7）凌晨3時後緩解。

公路局東區養護工程分局表示，增加蘇花路廊大眾運輸服務，規劃在蘇澳地區及崇德路段尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳-東澳、南澳-和平、和中-和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）；也藉由時段性車種管制，禁止21公噸以上大貨車通行等措施來紓解尖峰時段車流。

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為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，公路局自4月3日零時起至4月7日晚間12時止推出多項公共運輸疏運優惠措施，包括票價、轉乘優惠；東部加碼優惠則是搭乘北宜、北花國道客運抵達東部地區後，持票證除可享有在地有腳租車折扣，回程可再享有車票優惠。

或是持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程總票價可再折抵新台幣200元，此項優惠不能與租車優惠重複折抵。（編輯：陳仁華）1130331