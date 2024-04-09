AUKUS啟動商議擴大第二支柱 「考慮」優先納日本

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（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）英國國防部今天表示，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）今年起將與其他國家商議，以擴大涉及高科技研發的AUKUS「第二支柱」陣容，並「考慮」優先納入日本。

組成AUKUS的澳洲、英國、美國等3國防長今天發布聯合聲明，提到AUKUS已發展出必要的原則與模式，以利第二支柱「個別計畫」納入額外夥伴，相關商議將於今年展開。

聲明指出，AUKUS將與潛在夥伴討論互利合作領域；考量日本的能力及其與「所有3個成員國」的既有密切雙邊防衛合作關係，澳、英、美正「考慮」就AUKUS第二支柱與日本展開合作。

英國國防部表示，澳、英、美正「考慮」讓日本參與AUKUS第二支柱「部分」內容的可能性。一如聯合聲明所提及，澳、英、美3個國家的意向一直以來很明確，也就是隨著AUKUS第二支柱推進，尋求讓其他國家參與第二支柱相關計畫。

國防部指出，與新增國家的潛在合作將以「AUKUS所有3個成員國」與該新增國家的既有密切雙邊關係為基礎。AUKUS將共同評估，納入日本等理念相近國家是否有助強化第二支柱發展。

同時，英國國防部強調，AUKUS第一支柱將永遠維持澳、英、美3方合作格局。

2021年成立的AUKUS由兩大支柱構成，第一支柱為英、美協助澳洲取得配備常規武器的核動力潛艦並提升其核能力，第二支柱則涉及極音速武器、量子運算、人工智慧、電子戰、水下能力等高科技領域。

日本是澳、英、美在亞太地區安全合作最密切國家之一，除了1960年與美國簽署「美日安保條約」、建立安全同盟，日本於2022及2023年分別與澳洲、英國簽署相互准入協定（RAA），雙方將更容易在對方領土部署武裝部隊，並舉行規模更大、複雜度更高的軍事演訓。

此外，透過「全球空戰計畫」（GCAP），日本與英國、義大利共同研發第6代超音速匿蹤戰鬥機，這是日本首次與美國以外國家進行大規模軍備合作。英國國防部今天表示，日本已在GCAP證明自己是「高效夥伴」。

根據今天發布的聯合聲明，考慮AUKUS第二支柱潛在合作夥伴時，澳、英、美評估的因素包括科技創新、金融與工業能力，以及保護敏感資料與資訊的能力。此外，「對促進印太區域和平穩定的影響」也是評估因素之一。

聯合聲明強調，澳、英、美將持續一同致力與區域內理念相近夥伴合作，確保印太區域的和平、穩定及繁榮。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）說，當世界較以往危險，像AUKUS這樣的夥伴關係更顯重要，而與其他理念相近國家合作將進一步強化這個夥伴關係。

自AUKUS成立以來，日本即被視為在印太區域中，最有可能被納入第二支柱的國家之一。

不過，由於AUKUS既有成員對日本的安全防衛和情報、反情報系統仍有疑慮，日本正式參與第二支柱的時間點及其參與深度、廣度，仍待討論。這從AUKUS成員國今天官方新聞發布措辭也可見端倪，例如頻繁使用「考慮」、「潛在」等較保守字眼。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）近日曾提到，日本仍須強化自身安全措施；美方持續敦促，但日本尚未採取所有必要行動。康貝爾也罕見將AUKUS與台灣海峽安全情勢連結。

根據部分專家事前推測以及今天發布的聯合聲明，日本目前較有可能部分參與、而非全面參與AUKUS第二支柱。

英國國防部一名發言人近日回應中央社詢問表示，任何關於讓其他國家參與AUKUS第二支柱「特定計畫」的決定，都將由澳、英、美三方共同作出。（編輯：陳彥鈞）1130409