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美國印太沙皇罕見表態 AUKUS將促進台海和平穩定

2024/4/4 04:56
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）有「印太沙皇」之稱的美國副國務卿康貝爾今天暗示，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）潛艦協議可能有助於嚇阻中國，使中方不對台灣採取任何行動。他指出，AUKUS的新潛艦能力將促進台海和平及穩定。

路透社報導，美國、英國和澳洲三方在2023年公布AUKUS合作協議，內容包括澳洲將向美國採購核動力潛艦，作為三方在印太地區對抗中國日益增長實力的措施之一。

但美英澳先前一直不願公開將AUKUS與日益緊張的台海局勢聯繫起來，中國聲稱台灣是該國領土，澳洲則稱該國未承諾在任何台海軍事衝突時支持美國。

康貝爾（Kurt Campbell）今天在華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）發表談話時，罕見地將台灣與AUKUS聯繫起來。他表示，AUKUS的新潛艦能力將促進和平及穩定，包括台灣海峽。

他指出，AUKUS的潛艦能力在「各種情況下都具有重大影響，包括海峽兩岸情況」。他還說：「我認為，與其他國家密切合作，不僅在外交方面，還包括國防領域，結果將能更廣泛促進和平與穩定。」

中國曾稱AUKUS協議很危險，並警告這可能引發區域軍備競賽。（譯者：陳正健）1130404

#AUKUS
#中國
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