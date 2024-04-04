美副國務卿康貝爾通話歐盟官員 強調需維護台海穩定

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）美國副國務卿康貝爾今天與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾討論中國挑戰，兩人同意需維護台海和平穩定。這是康貝爾一天之內二度談到台海，他中午於智庫表示，AUKUS的新潛艦能力將促進台海和平及穩定。

美國國務院傍晚發布簡短新聞稿指出，康貝爾（Kurt Campbell）與沙尼諾（Stefano Sannino）討論中國帶來的挑戰，包括北京對俄羅斯國防業的協助。兩人也同意美歐電動車科技的轉型，需多元化供應鏈的支持。

康貝爾今天在華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）發表談話時，將台灣與澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）聯繫起來。

他指出，AUKUS的潛艦能力在「各種情況下都具有重大影響，包括海峽兩岸情況」。他還說：「我認為，與其他國家密切合作，不僅在外交方面，還包括國防領域，結果將能更廣泛促進和平與穩定。」

沙尼諾則於今年2月赴美參加第6次美國歐盟中國議題對話高階會議時，與美方討論台海議題。

會後聯合聲明指出，美歐重申維護台海和平穩定的重要性，呼籲和平解決兩岸議題，並對台灣充滿活力的民主進程表達歡迎，包括1月的總統與立法院選舉。聲明也表達支持台灣有意義參與國際組織。

美歐並重申對台基本立場不變，包括一中政策。

印太方面，雙方討論印太地緣政治趨勢，當前南海、緬甸與北韓面臨的挑戰、外國資訊操縱與干預構成的持續威脅、深化太平洋島國夥伴合作等議題。（編輯：郭中翰）1130404