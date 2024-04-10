美副國務卿康貝爾肯定台美夥伴關係 讚台積電成就斐然[影]

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（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）美國副國務卿康貝爾今天肯定台美夥伴關係，盛讚台積電成就斐然。他關切中國對台軍事進逼，強調美國決心堅定，將採「必要手段」維護台海和平穩定。

康貝爾（Kurt Campbell）在國務院與紐約非政府組織美中關係全國委員會（NCUSCR）會長歐倫斯（Stephen Orlins）討論美中關係，並以市民大會（town hall）形式接受美國多所大學代表視訊提問。

康貝爾母校加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）代表請他評估未來10年台海爆發軍事衝突的可能性，以及美國將在其中扮演何種角色。

康貝爾回答，美方重心是小心、負責任傳達維護台海和平穩定的決心，做法包含溝通、部署、清楚傳遞訊息。以往經常是美國單獨傳達維護和平穩定、維持台海現狀的必要性，如今國際上愈來愈多人跟進，表達維護和平穩定、確保溝通管道暢通、建立一定程度信任與信心的願望。

他直言，中國增加軍事活動、部署之舉「令人關切」。與此同時，美國決心堅定不移，一如台灣關係法所述，凸顯美國扮演台海和平穩定「關鍵保證者」的重要角色。

1979年中華民國與美國斷交，美國國會通過台灣關係法，成為45年來美國對台政策基石之一。康貝爾說，台海和平穩定驅動區域向上發展、科技進步、台積電取得斐然成就，「我們對與台灣在眾多領域的非官方夥伴關係懷抱感激」。

康貝爾9日在國務院談到台灣議題。（59分43秒起，影片來源：National Committee on U.S.-China Relations）

康貝爾說：「我們已表明目標，會採取必要手段維護（台海）和平穩定，那對我們今日所見進展無比關鍵。」

去年2月美軍擊落飛越北美的中國高空偵察氣球，美中關係一度緊張，幾經溝通才恢復延宕多時的高層互訪，雙邊關係回穩。繼去年11月在舊金山當面會談，美國總統拜登與中國國家主席習近平上週通話，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）隨即訪問北京。

康貝爾說，葉倫此行警告中方不要用過剩產能向美國等市場傾銷產品。10年前，中國鋼鐵產品曾擊垮美國競爭對手，「我們不會也不能坐視，任由這種情況再次發生」。

康貝爾預告美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將訪問中國，預計會見北京高層，展現教育、商業等美中關係其他元素，示意美中決心讓雙邊關係處在「穩定路徑上」。

不過，康貝爾坦言美中關係處於「深具挑戰的時刻」。

他說，中國認為美國國力走下坡，企圖在科技、安全等領域對美國施壓，拜登政府以投資強化國家實力，與盟友夥伴緊密合作因應。美中關係存有競爭元素，防止競爭演變為對抗、衝突的方式是維持溝通，在因應氣候變遷等領域設法合作，但也要面對棘手議題，如北京在俄烏戰爭上支持莫斯科。

康貝爾說：「競爭驅動美國向前，也讓中國更有決心。我不認為我們應設法妨礙激烈競爭，關鍵是要確保競爭公平、透明、不化為衝突或導致局勢不穩，這是我們的目標。我確實相信中國競爭就是想贏，這點毫無疑問。」（編輯：馮昭）1130410