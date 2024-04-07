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傳AUKUS將納日本 英國防部：持續尋求與密切夥伴合作

2024/4/7 22:04
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（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）傳出可望讓日本參與涉及高科技研發的AUKUS「第二支柱」。英國國防部告訴中央社，隨著AUKUS第二支柱推進，英國持續尋求機會與盟友及密切夥伴接觸。

英國國防部一名發言人回應中央社詢問表示，任何關於讓其他國家參與AUKUS第二支柱「特定計畫」的決定，將由澳洲、英國、美國三方共同作出，並在適當時機發布。

2021年成立的AUKUS具兩大支柱，第一支柱為英、美協助澳洲取得配備常規武器的核動力潛艦並提升其核能力，第二支柱則涉及極音速武器、量子運算、人工智慧、電子戰等高科技領域。

「金融時報」（Financial Times）今天率先報導，英、美、澳洲3國防長8日將共同宣布啟動諮商，討論讓日本參與AUKUS第二支柱。這時間點恰好落在美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄10日在華府會晤，以及美、日與菲律賓11日舉行歷史性的三方峰會之前。美日雙方預計將為「美日安保條約」宣布自1960年簽署以來最大幅度升級。

自AUKUS成立以來，日本即被視為在印太區域中，最有可能被納入第二支柱的國家之一。不過，由於AUKUS既有成員之間在合作執行面仍有不少待整合與解決的問題，且成員國對日本的安全防衛和情報系統仍有疑慮，是否該在這個階段納入日本，以及該讓日本參與到什麼程度，持續引發討論。AUKUS合作涉及高機敏資訊分享。

雪梨大學（University of Sydney）美國研究中心（United States Studies Centre）對外政策與防衛事務計畫主任、澳洲政府2023年「國防戰略檢討」（Defence Strategic Review）計畫團隊共同領導人狄恩（Peter Dean）近日告訴澳洲媒體，日本參與AUKUS隱含的首要疑慮是，日本既有的安全措施仍不足以讓盟友分享最機敏防衛科技，包括在網路安全、反間諜領域。

狄恩研判，較有可能的發展是日本參與AUKUS第二支柱特定項目，而非全面參與。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）近日在華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）一場活動上除了罕見將AUKUS與台灣海峽安全情勢連結，也提到日本仍須強化自身安全措施。

然而，無論最終以何種形式參與AUKUS，日本現階段已經是英、美、澳在亞太區域安全合作最密切國家之一。

除了與美國的安全同盟，日本在2022及2023年分別與澳洲、英國簽署相互准入協定（RAA），雙方將更容易在對方領土部署武裝部隊，並舉行規模更大、複雜度更高的軍事演訓。當時英國政府表示，這是英國與日本「逾一世紀以來」最重要的防衛協定。（編輯：張芷瑄）1130407

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