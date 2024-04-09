澳洲任命新國防軍司令 22年來首位海軍出身

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（中央社記者楊淳卉雪梨9日專電）澳洲政府今天發布國防軍高階人事異動，由現任澳洲國防軍副司令強斯敦（David Johnston）出任國防軍司令，為22年來第一位海軍出身的國防軍司令，新任人事將在7月生效。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，將向澳洲總督推薦澳洲國防軍高階人事異動，新任人事將在今年7月生效。

隨著美國、英國、澳洲昨天共同發布聲明，將擴大澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）第二支柱陣容，並優先考慮納入日本，澳洲今天的新任國防軍人事異動也引發當地關注。

其中，現任澳洲國防軍副司令強斯敦將出任新任國防軍司令。強斯敦2018年被任命為澳洲國防軍副司令，曾負責澳洲海事及邊境安全，及主掌計畫澳洲國防軍聯合演習及相關軍事行動等。

前任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2021年率時任國防部長杜登（Peter Dutton）及大批澳洲安全及情報部門主管前往華府爭取美國援助建立核動力潛艦，以及與AUKUS進一步合作時，強斯敦也在高階訪團之列。

新任國防軍副司令則由空軍上將齊普曼（Robert Chipman）出任，齊普曼於2022年被任命為空軍司令。

艾班尼斯並向即將退休的現任澳洲國防軍司令康貝爾（Angus Campbell）致意，感謝他的傑出生涯，對澳洲應對區域與全球安全挑戰時做出貢獻。（編輯：韋樞）1130409