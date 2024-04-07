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金融時報：美英澳考慮擴大AUKUS嚇阻中國

2024/4/7 14:38（4/7 14:42 更新）
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）根據英國「金融時報」今天報導，美國、英國和澳洲將開始討論「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）引入新成員事宜，華盛頓敦促日本參與其中，以嚇阻中國。

「金融時報」引述知情人士報導，AUKUS成員國的國防部長將於8日宣布啟動有關這項安全協議「第二支柱」（pillar two）的談判。

AUKUS要求成員國共同研發量子運算、海下技術、極音速、人工智慧(AI)和網路科技。

「金融時報」指出，他們不考慮擴大旨在對澳洲提供核動力攻擊潛艦的第一支柱。

美國、英國和澳洲3國在2023年公布AUKUS合作協議，作為三方在印太地區對抗中國日益增長實力的措施之一。中國稱AUKUS危險，並警告這可能引發區域軍備競賽。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）3日表示，AUKUS潛艦協議可能有助於嚇阻中國，使中方不對台灣採取任何行動。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130407

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