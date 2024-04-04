岸田：日美菲峰會將討論半導體、關鍵礦產等合作

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本、美國及菲律賓領導人11日將於華府召開峰會，日本首相岸田文雄今天受訪時說，三國將推動3方合作計畫，包括在半導體、數位科技、通訊網路、潔淨能源及關鍵礦產等領域。

岸田接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪時表示，世界正在進入一個「新階段」，日本有必要擴大參與，並「負起更大責任」為東南亞國家提供選項，包括對菲律賓。

岸田將與美國總統拜登（Joe Biden）和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行三國領導人首場三方峰會，旨在展現彼此有堅實夥伴關係來應對區域各項挑戰，包括中國的日益專斷。

美日菲組成三方夥伴關係，目的除了強化彼此經濟及國家安全，也為了攜手應對氣候變遷等全球挑戰。三人預計將討論在網路安全方面合作，以應付日漸增強的中國網攻威脅；以及發展鎳礦供應鏈，鎳是製造電動車電池的關鍵金屬，而菲律賓是鎳的主要生產國。

三位領導人還預計討論美日菲在其他領域合作，例如由美國公司在菲律賓開發半導體製造設施，並由日本協助培訓菲國工程師；或是由日本和美國在菲律賓發展5G網路。

東京與華府希望透過這類計畫，讓菲律賓在不對中國科技產生依賴的情況下發展經濟。三方峰會前一日，岸田會先在華府與拜登舉行會談。

時值全球地緣政治愈形緊張，除了有俄羅斯全面侵略烏克蘭，以及以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）開戰，中國和菲律賓也因為南海主權爭議起衝突。

有鑑於此，美日除了正在強化彼此夥伴關係，也正與其他志同道合國家加強合作；不僅為了維繫區域安全，也要推動一些重大的全球目標，例如達成淨零碳排。

岸田及拜登今年也各自面臨關鍵選舉。其中岸田領導的執政黨自民黨將在9月舉行黨魁選舉，且外界普遍預期岸田今年會提前舉行大選。

拜登則力拚在11月美國總統大選贏得連任，他的對手是前總統川普（Donald Trump），一般認為兩人戰況很可能膠著。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130404