加薩人道工作者遇害後 拜登及尼坦雅胡將首度通話

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（中央社加薩走廊4日綜合外電報導）以色列軍隊本月1日攻擊加薩走廊援助車隊，造成美國慈善組織「世界中央廚房」的7名工作人員喪命後，美國總統拜登和以國總理尼坦雅胡今天將進行首次通話。

法新社報導，「世界中央廚房」（World Central Kitchen, WCK）工作人員在空襲中喪生的消息曝光後，拜登（Joe Biden）和國際社會齊聲譴責。罹難者當時正向瀕臨饑荒的巴勒斯坦民眾分發食物。WCK是率先透過海路向加薩提供糧食援助的2個非政府組織之一。

1名美國官員昨天告訴法新社：「我可以證實，拜登總統和尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）總理將於明天通話。」

拜登先前表示這起致命襲擊讓他感到「憤怒且心碎」。受害的人道工作者包括3名英國人、1名波蘭人、1名澳洲人、1名巴勒斯坦人，還有1人擁有美加雙重國籍。

此後，拜登的言辭轉為強硬，並要求以色列採取更多措施保護人道工作者和平民。這也顯示他對盟國以色列和哈瑪斯（Hamas）交戰的方式日益不滿。

以色列方面則坦承犯下「嚴重錯誤」。以國國防部長葛朗特（Yoav Gallant）下令武裝部隊與展開救援工作的國際組織「維持公開、透明的溝通管道」。

然而，拜登指出，這次攻擊並非「單一事件」。世界中央廚房也表示，該組織曾與以色列部隊協調，此後車身繪有WCK標誌的車隊仍遭攻擊。

根據1名聯合國（UN）協調人員的說法，目前至少已有196名人道工作者在加薩走廊延燒近6個月的戰爭中喪生。這個數字幾乎是1年中其他任何單一衝突死亡人數的3倍。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130404