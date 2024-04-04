川普還沒重返白宮 被爆近期曾與沙烏地王儲通話

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）「紐約時報」今天引述2名聽取過相關簡報的人士報導，競選重返白宮的共和黨籍美國前總統川普最近曾與沙烏地阿拉伯有實際領導人地位的王儲穆罕默德．沙爾曼通話。

報導表示，目前並不清楚川普（Donald Trump）與穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）討論了哪些事項，也不清楚這是否為川普2021年卸任以來兩人首次通話。但時值美國現任總統拜登（Joe Biden）的政府正與沙烏地磋商中東和平計畫。

路透社報導，現任白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）原定本週赴沙烏地與穆罕默德．沙爾曼會晤，但因為肋骨受傷行程延後。美國正在推動沙烏地和以色列朝向關係正常化發展。

川普2017年入主白宮時，海外訪問的第一站就是沙烏地阿拉伯。他很可能在11月的美國總統大選再度與拜登對決。（譯者：蔡佳敏/核稿：張正芊）1130404