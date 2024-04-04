北約與亞太外長會 將談俄、中、伊朗、北韓聯手挑戰

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（中央社記者田習如布魯塞爾3日專電）北約秘書長表示盟國將在明天與日、南韓、紐、澳等亞太四國的外交部長會議中，討論俄、中、伊朗與北韓四極權密切合作對全球秩序帶來的挑戰，並將合作力阻蒲亭戰勝，以免其他極權受鼓勵。

北大西洋公約組織（NATO）今明兩天召開外交部長會議，明天也將是北約成立75年紀念日。秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天在記者會表示，北約與亞太四個夥伴國及歐洲聯盟（EU）舉行外長會，代表安全問題是全球性而非僅區域性的。

他說俄烏戰爭更凸顯此點，「俄羅斯在亞洲的朋友，對俄國得以持續這場侵略戰爭極為關鍵」，中國正在扶持俄國戰時經濟，而莫斯科則將其未來抵押給北京，北韓和伊朗提供俄國彈藥，換得俄國提供科技幫他們提升飛彈和核子能力。

他強調這將對區域和全球安全帶來後果，因此世界上理念相近國家需要站在一起，捍衛以法治而非以武力統治的全球秩序，明天北約將與亞太外長們討論如何達致此目標。

史托騰柏格指出，北約與亞太的合作也帶來許多好處，包括科技、網路和混合式威脅等領域，以及對烏克蘭的支持。

國際媒體在今天外長會前披露北約將討論史托騰柏格提出的一個5年1000億歐元（約新台幣3.5兆元）構想，以穩定提供烏克蘭抗俄羅斯武力。他在外長會後的記者會上不願回應金額等細節，但表示盟國已同意推進這項計畫，細節將在未來幾周內成形。

他表示，這項計畫是要在北約的架構下制度性的提供烏克蘭武器裝備、軍事訓練和相應的財務承諾，以確保對烏克蘭的安全支持是可靠、可預期、有效率且多年性的。

記者們關心這項計畫是否在為川普（Donald Trump）可能在11月選上美國總統預作防備，以免曾揚言退出北約的川普將會停止軍援烏克蘭。

史托騰柏格回應，提新計畫是因為看到烏克蘭的迫切需求，戰場情況嚴重，而他當然也希望包括美國在內的盟國能加快決策，確保俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）不能贏，否則將鼓勵其他極權領導者，包括北京，去使用武力破壞國際法。

援烏新計畫預期在7月美國華盛頓舉行的北約高峰會上定案。（編輯：陳正健）1130404