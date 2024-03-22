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澳洲斥資蓋核潛艦設施 英國航太系統協助AUKUS計畫

2024/3/22 00:00
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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲當局今天表示，根據「澳英美三方安全夥伴關係」，將斥資數十億美元在國內和英國建碼頭、造船廠及工廠以造核動力潛艦，並選擇英國航太系統公司（BAE Systems）協助造艦。

路透社報導，依據澳洲、英國和美國簽訂的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，澳洲將於2030年代初期向華府購買最多5艘核動力潛艦，大約10年後，會與英國共同建造和運作新一代核潛艦SSN-AUKUS。

對於建造進度延宕和成本已經超支的英美兩國造船廠而言，這項協議將帶來壓力。

為協助緩解壓力，澳洲將向英國提供24億英鎊（約新台幣970億元）用於常規武裝SSN-AUKUS的設計，並擴建一間打造潛艦核反應爐的勞斯萊斯（Rolls-Royce）工廠，澳洲也同意向美國造船廠投資30億美元（約新台幣955億元）。

澳洲還會投資15億澳幣（約新台幣315億元）升級西澳州（Western Australia）的海軍基地，以容納核潛艦。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130321

#AUKUS
#澳洲
英美澳安全聯盟
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