澳洲工會抗議建新潛艦基地 AUKUS安全協議遇挑戰

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（中央社坎培拉19日綜合外電報導）澳洲各大工會對興建新潛艦基地的強烈反對，顯示澳洲、美國與英國為抗衡中國在太平洋地區日益增長的影響力，而於2021年簽署的AUKUS國防計畫面臨諸多挑戰。

路透社報導，建造新潛艦基地的計畫，是澳洲自第二次世界大戰以來最大的國防計畫一環，將斥資高達3680億澳元（約新台幣7.7兆元）採購核動力潛艦艦隊。

那支艦隊是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）安全協議中第一項重大協議，激勵澳洲興建或整修軍事基礎設施。

然而，在遭到工會與環保團體反彈後，澳洲政府表示尚未決定將在金布勒港（Port Kembla）興建基地。金布勒港是執政的中間偏左工黨的鐵票倉，媒體曾報導這個港口是政府偏好的新基地地點。

南岸勞工委員會（South Coast Labor Council）主席羅里斯（Arthur Rorris）說：「我們不想成為別人好戰核子計畫的一部分。」南岸勞工委員會由代表此區5萬名勞工的工會組成。

他們擔憂這個基地將占用稀缺的土地、引入安全限制措施並讓美國軍艦常駐，扼殺新興的潔淨能源產業。

羅里斯昨天在國會外頭舉行的抗議活動中發言，敦促政府放棄興建基地的計畫。這是一連串示威活動中最新的一次，其中有些吸引了多達5000名抗議人士。

自前保守派政府接手AUKUS協議的總理艾班尼斯（Anthony Albanese）主張，由於中國在此區的軍事力量與日俱增，規模為自二戰以來最大，因此有必要興建新的潛艦基地。

工黨明年將面臨大選，與執政黨有關的工會表達不滿，反映了一些民眾對這項協議的成本、核能使用以及與美國的更密切關係感到不安。

工黨內地位舉足輕重的前總理吉亭（Paul Keating）曾稱，AUKUS是工黨自一戰期間試圖引入徵兵制以來，最嚴重的外交政策錯誤。

但澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）告訴路透社，不需要立即對基地地點做出決定，「將來，東海岸基地將是更為必要的地點」。

康洛伊又說，在那之前，政府會把重點放在升級澳洲西岸唯一的潛艦基地，並讓造船廠準備好自2040年代起開始建造AUKUS艦隊。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130320