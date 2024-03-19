紐西蘭總理盧克森將首度訪問中國

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（中央社記者楊淳卉雪梨19日專電）在中國外交部長王毅對紐西蘭可能加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）表達擔憂之際，紐國今證實，紐西蘭總理盧克森已受邀訪問中國。這將是這位保守黨總理去年11月上任後首次訪中。

王毅17日至21日展開對紐西蘭與澳洲的訪問。他昨天與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）、紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）及紐西蘭貿易部長麥克雷（Todd McClay）於威靈頓（Wellington）會晤。

皮特斯今天向媒體證實，麥克雷將於下月訪問中國，總理盧克森不久也會前往中國訪問。

總理發言人也表示，盧克森已受中國邀請訪問，目前未有其他行程細節。

若成行，這將是這位保守派國家黨（National Party）總理去年11月上任後，首次訪問中國。

皮特斯指出，王毅在訪問紐西蘭時，對於紐西蘭可能參與「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）表達擔憂。

皮特斯接著說，他認為紐西蘭參與AUKUS並不會危及紐國與中國的關係，「各國有權決定自己的國防及安全利益，否則就是生活在想像的環境中。」

去年6月，時任紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）率領商業代表團訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。希金斯帶領的工黨（Labour Party）在去年國會大選失利，未能延續執政。（編輯：陳慧萍）1130319