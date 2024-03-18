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紐西蘭外長首會王毅 對台海緊張表達擔憂

2024/3/18 18:28（3/18 18:51 更新）
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紐西蘭外交部長皮特斯（右）18日在紐國首都威靈頓與中國外長王毅（左）會談。（圖取自twitter.com/winstonpeters）
紐西蘭外交部長皮特斯（右）18日在紐國首都威靈頓與中國外長王毅（左）會談。（圖取自twitter.com/winstonpeters）
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（中央社威靈頓18日綜合外電報導）紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）今天在紐國首都威靈頓（Wellington）與中國外長王毅會談，向中國表達紐方對南海及台灣海峽緊張局勢日益升高感到擔憂。

路透社報導，根據皮特斯會後發布的聲明，兩名外長除了討論太平洋區域的貿易、商業及安全議題，也談及兩國具有「分歧的領域」，包括人權和新疆、香港與西藏的狀況。

聲明指出：「我們也強調，紐西蘭與中國在一個安全繁榮的印太區域享有共同利益，並對南海及台灣海峽緊張局勢加劇表達擔憂。」

這是去年10月紐西蘭選出保守派政府後，王毅與皮特斯首次親自會面，之前他們曾經通話。

中國是紐西蘭最大貿易夥伴。根據紐西蘭外交暨貿易部，截至去年9月的一年間，兩國雙邊貨物和服務貿易總額約為紐幣386億7000萬元（約新台幣7469億元）。

美國等5國組成的情報共享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）中，紐西蘭長久以來一直被認為對中國態度較溫和，或甚至保持沉默。不過，紐西蘭近年已多次出聲，對中國讓紐方感到憂慮的行動發表意見。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130318

#中國
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#皮特斯
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#紐西蘭
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