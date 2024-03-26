解禁次世代戰機出售 日本武器出口立場轉變原因為何？

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本內閣會議今天同意一項出售未來次世代戰機到其他國家的計畫。日本自第二次世界大戰結束後採取和平主義原則，此舉是日本態度轉變的最新一步。

日本正與義大利、英國共同研發新戰機。這項允許日本出售武器到其他國家的決定雖具爭議，但預料有助於確保日本在這項計畫中的角色，也有助於打造日本武器產業、提升日本在全球事務上發揮的作用。

日本政府表示，除了新戰機之外，目前並不打算出口其他共同開發的致命武器；預估新戰機要等到2035年才會服役。

美聯社整理日本態度轉變緣由如下：

日本做了哪些改變？

日本內閣會議今天同意修正向其他國家出售防衛裝備的指導方針，並批准出售未來的戰機。日本政府表示，不打算在這項指導方針下出口其他共同研發的致命武器，也還需要內閣同意才會這麼做。

日本在和平憲法下，長期幾乎禁止多數武器出口，但在全球緊張情勢日益升高的情況下，已開始做出改變。日本自2014年起出口一些非致命軍事用品；去年12月也同意修訂實施方針，為向更多國家出口防禦性設備零件、成品和致命武器打開大門。

有關新戰機的決定，將讓日本首度得以向其他國家出口共同製造的致命武器。

為何研發新戰機？

日本正與義大利、英國研發一款先進戰機，以取代其逐漸老化的F-2機隊，以及英國和義大利軍方的歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）。

日本先前致力研發國內設計的F-X戰機，但於2022年12月同意與英國和義大利的「暴風」（Tempest）戰機計畫合併，稱為「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program），基地位於英國。

由於區域緊張情勢升高，日本希望這款新戰機具有更優秀的感測和匿蹤功能，在面對中國和俄羅斯等對手時能享有技術優勢。

日本為何改變武器出口立場？

日本內閣表示，禁止出口成品會阻礙研發新戰機的工作，使得日本在計畫中只能扮演配角。義大利和英國都亟欲銷售這款戰機以支付研發和製造成本。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）也一再提到，日本必須「更新」，以免計畫止步不前。

日本國防產業過去僅以自衛隊需求為主，出口將有助於促進日本國防產業，而首相岸田文雄也正企圖強化建軍。日本2014年起開放部分出口，但在爭取客戶方面還有待努力。

岸田規劃今年4月赴美國是訪問，預料將強調日本已準備好在軍事和國防產業夥伴關係上發揮更重要的作用。

日本將中國軍事力量迅速擴張及漸趨強勢的態度視為威脅，尤其東海、南海緊張情勢日益升高。日本也認為中俄愈來愈頻繁在日本周圍舉行聯合軍事演習是一種威脅。

武器出口為何引發分歧？

由於日本曾有戰時侵略歷史，二戰戰敗後也深受重創，因此日本憲法限制部隊只能用於防衛國土，並長期維持限制軍事設備與技術轉移的嚴格政策，且禁止出口任何致命武器。

反對派國會議員與和平主義者批評岸田政府未向大眾說明或徵求同意就做出重大政策改變，展開戰機計畫。

近期民意調查顯示，輿論對這項計畫意見分歧。

政府為化解相關疑慮，正限制出口其他共同研發的致命武器，目前僅可出售戰機，並承諾軍售不會用於正在進行的戰爭。防衛大臣木原稔說，若買方開始將這些戰機投入戰爭，日本將停止提供配品與其他零組件。

下一步呢？

這款戰機的潛在市場包括與日本簽有防衛夥伴關係協議的15個國家，例如美國、德國、印度和越南。不具名的防務官員說，台灣不在考慮範圍之內。

依據新的出口方針，許可清單上可能會新增更多武器和零件。

岸田4月訪美時，可能會與美方領袖談到潛在的新防衛和武器產業合作。新政策或許還有助日本在各聯盟和「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）等區域防衛夥伴關係上發揮更大作用。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130326