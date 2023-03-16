日本亟欲發展國防工業 說服知名企業投資困難多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）為抗衡中國威脅，日本將展開二戰以來最大規模的軍事擴張，積極發展國防工業。為此，當局必須說服日本知名企業進行投資，而這是日本戰略成功與否的關鍵之一。

日本1947年制定的憲法規定放棄戰爭和不保持戰力，但隨著各界愈來愈擔心俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」，可能助長中國侵略台灣的野心，日本去年公布一項為期5年、耗資3150億美元的軍事擴張計畫，以嚇阻北京在東海動武。

然而，日本戰略的關鍵一環取決於能否說服東芝公司（Toshiba Corp）、三菱電機公司（Mitsubishi Electric Corp）和大金工業（Daikin Industries Ltd.）等民營企業增加軍事產能；這些公司數十年來一直低調為自衛隊提供裝備。

根據路透社對6名政府官員和企業高層的訪問，事實證明，在這個反軍國主義情緒強烈的國家，很難說服一些軍事供應商增加產能。

在去年與防衛省的閉門會談中，部分公司提出如利潤低、武器銷售有損公眾形象，以及興建國防廠房的財務風險等憂慮，他們認為，待軍事擴張完成後，這些廠房可能閒置。

東京當局正準備立法，其中包括將軍事裝備的利潤提高到15%，並提供國營工廠，讓企業在毋須承擔風險的情況下擴大產能。但是部分公司擔心這可能仍不足。

自民黨參議員、前防衛省政務官佐藤正久說：「截至目前，防衛省都還認為國防企業願意增產是理所當然。」

佐藤說，日本企業高層愈來愈難說服股東，出於「愛國心」銷售國防裝備是合理的行徑。

儘管岸田文雄的軍事擴張計畫裡，將國防工業視為國家安全的重要支柱，日本沒有像美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）和英國航太系統公司（BAE Systems Plc）那樣的國防企業，許多為自衛隊供應裝備的企業主要生產的是民用商品。

日本最大國防公司三菱重工業公司（Mitsubishi Heavy Industries）正在開發新一代戰機和射程較遠飛彈，但在去年290億美元營收中，軍事合約只占1/10，其大部分業務仍是生產商用飛機零件、發電廠設備和工廠機器。

空調製造大廠大金也僅是兼營軍火業務，生產列印機等電子產品的東芝也製造軍用級電池，至於製造冰箱和吸塵器的三菱電機同時也生產雷達和飛彈。

自去年年初以來，國防官員一直與這些企業和其他供應商協商，敦促他們擴大其低調的軍備生產部門，其中也包括汽車、直升機製造商速霸陸（Subaru）。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1120316